Relanza Fovissste para todos, esperan colocar mil créditos en 2026

En un contexto donde la banca ha venido colocando menos créditos hipotecarios, un 5.5% menos y con el empuje presidencial por dotar de vivienda a los trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos, Fovissste y Banca Mifel relanzaron «Fovissste para todos».

Enrique Margain Pitman, director ejecutivo de Crédito Puente y Crédito Hipotecario de Banca Mifel apuntó que es un producto complementario a la oferta de Fovissste. Calculó que la demanda potencial es de 1.7 millones de trabajadores de los sectores salud, educación y del Poder Judicial.

“La expectativa que tiene Banca Mifel para el 2026 es estar colocando aproximadamente mil créditos con un importe de mil 500 millones de pesos. Creemos que esta meta la vamos a poder alcanzar, la vamos a poder superar, realmente es un producto muy atractivo”, señaló Margain Pitman.

“El chiste” es dar la flexibilidad para que un trabajador que pueda demostrar cuantos ingresos puede sumar para comparar una mejor vivienda. Esta es la flexibilidad que estamos buscando para que este producto sea muy exitoso en el mercado.

El aforo al 97%, plazos de 5 a 25 años, tasa 9.70% “indudablemente Banca Mifel refuerza el compromiso con el sector de la vivienda en nuestro país”

En tanto, Jabnely Maldonado, Vocal ejecutiva de Fovissste expuso además de este relanzamiento, para 2026 habrá un replanteamiento del programa de crédito, con un nuevo estado de cuenta, con un nuevo contrato de mutuo, y esto representa para nosotros el poner también en el centro de la atención y de la toma de decisiones a la derechohabiencia.

Expresó que en breve Fovissste contará con una app para que la derechohabiencia puede consultar desde un móvil su estado de cuenta.