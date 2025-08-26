Apoyan a 228 instituciones de la Ciudad de México y Oaxaca

El programa Home Runs Banamex 2025, impulsado por Fomento Social Banamex, A.C., en alianza con la Fundación Alfredo Harp Helú, A.C., y la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, A.C., informó que destinó 20 millones de pesos a 228 instituciones comprometidas con transformar realidades en la Ciudad de México y Oaxaca, beneficiando a más de 419,847 personas.

“El programa Home Runs Banamex ha sido por 29 años un ejemplo vivo de cómo una institución financiera puede ser un verdadero agente de cambio. Lo que comenzó como un proyecto vinculado al patrocinio deportivo, se convirtió en un puente entre dos mundos: el del deporte y el de la filantropía. Desde 1996, el programa Home Runs ha otorgado 4,437 donativos a instituciones sociales del Valle de México y del estado de Oaxaca por un total acumulado de (327.7 millones de pesos), 586 millones de pesos a valor actual”.

“Las organizaciones que han recibido apoyo por parte de la iniciativa han logrado impactar de manera directa a cientos de miles de personas en sus comunidades. Se han fortalecido escuelas, clínicas comunitarias, centros de atención a personas con discapacidad, instalaciones deportivas, proyectos de conservación ambiental, programas de becas, centros de rehabilitación, y mucho más”, señaló Manuel Romo Villafuerte, director general de Banamex, durante la entrega de donativos en Oaxaca.

En un comunicado se indica que el programa Home Runs Banamex celebró el pasado 14 de agosto en el Centro Cultural San Pablo su edición en Oaxaca, donde se reconoció a las 148 instituciones participantes en el estado. Durante la ceremonia, estuvieron presentes Manuel Romo Villafuerte, director general de Banamex, Alberto Gómez Alcalá, director corporativo de Desarrollo Institucional, Estudios Económicos y Comunicación, Andrés Albo Márquez, director de Compromiso Social Banamex y Alfredo Harp Helú, presidente Honorario Vitalicio de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca.

Agrega que bajo el lema “Un Batazo por un México Unido, Sano y Creativo”, esta edición del programa reafirma su misión: apoyar a organizaciones sociales, que, desde lo local, construyen soluciones para desafíos urgentes en bienestar social, alimentación, salud, medio ambiente, educación, empleabilidad, cultura, deporte y desarrollo productivo. El 21 de agosto se llevó a cabo la celebración de la edición del programa Home Runs Banamex en la Ciudad de México en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Andrés Albo Márquez, director de Compromiso Social Banamex, destacó que “los resultados de este gran programa son posibles gracias a la suma de esfuerzos. Celebramos la alianza de El Banco Nacional de México con la Fundación Alfredo Harp Helú y la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca. También reconocemos y felicitamos a cada una de las instituciones ganadoras, pues los resultados de su trabajo se convierten en logros compartidos.”

En esta edición del programa Home Runs Banamex se invitó a 333 instituciones de la Ciudad de México a participar. 80 de estas organizaciones fueron seleccionadas como las ganadoras, reconociéndolas por su labor y trayectoria. Como parte de este reconocimiento, se distribuirá el monto de 10 millones de pesos entre dichas instituciones.

A lo largo de casi tres décadas, el programa ha tejido alianzas entre el sector privado y la sociedad civil para impulsar el desarrollo local y nacional, promoviendo el bienestar con enfoque de inclusión y respeto por la identidad cultural. Los proyectos seleccionados en esta edición fueron elegidos por su impacto, sostenibilidad y pertinencia. Las organizaciones ganadoras representan la diversidad, riqueza cultural, y capacidad para innovar desde lo comunitario.

“Desde hace 29 años los Guerreros de Oaxaca llegaron a esta ciudad para traernos el beisbol, el mejor espectáculo del mundo, así surgió una gran afición que apoya a su equipo y por eso decimos que ¡en Oaxaca todos somos Guerreros! Junto con el equipo también llegó el programa Home Runs Banamex, que une las grandes jugadas de los peloteros con las causas sociales. No sólo queremos afición, sino ofrecer un compromiso con la comunidad, el deseo es justamente hacer equipo con los que más lo necesitan. Seguimos convencidos de que el deporte y la generosidad tienen el poder de transformar realidades y sembrar esperanzas”. “Hoy, me llena de orgullo ver cómo esta iniciativa sigue creciendo, dejando una huella positiva en las comunidades de Oaxaca, promoviendo una vida más digna para quienes más lo necesitan. México necesita compromiso, hay que involucrarse en el desarrollo del país, trabajar para hacerlo propositivo, productivo y consciente de su gran potencial. La Fundación Alfredo Harp Helú y Home Runs Banamex han permitido que nuestros equipos de beisbol: los Guerreros de Oaxaca y los Diablos Rojos del México no solamente nos hagan vibrar con sus jugadas, sino que se comprometan también socialmente, que beneficien a un gran número de mexicanos”, mencionó Alfredo Harp Helú, presidente Honorario Vitalicio de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, y presidente de los equipos de béisbol “Guerreros de Oaxaca” y “Los Diablos Rojos del México”.