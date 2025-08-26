INVEXBE fondo de inversión en Bonos Estructurados

INVEX Operadora informó sobre su nuevo fondo INVEXBE, el cual es de inversión en Bonos Estructurados, sobre el tipo de cambio peso – dólares, conocidos comúnmente como Bonos Duales, el cual busca aprovechar, a través de estos instrumentos, la volatilidad del tipo de cambio para generar una tasa de retorno mejor que las alternativas libres de riesgo, con disponibilidad trimestral y permanencia mínima de 120 días.

“El lanzamiento de este nuevo Fondo de Bonos Estructurados, busca captar inversionistas patrimoniales y facilitarles la participación en mercados que normalmente han sido exclusivos para clientes con mayor capital. Los clientes actuales de INVEX podrán participar con montos desde 50 mil pesos”, señaló Rodolfo Campuzano, director de INVEX Operadora.

En un comunicado señala que INVEXBE está categorizado como un fondo alternativo en México, la calidad de los instrumentos en los que invierte es alta, al contar estos con calificaciones AAA y AA, con un riesgo moderado y un rendimiento objetivo de TIIE Fondeo + 200 puntos base. Este fondo tiene. INVEX Operadora inició la operación de INVEXBE en el mes de mayo y al cierre de junio ya ha logrado captar más de 173 millones de pesos.

Agrega que desde 2020, INVEX emprendió una profunda reconfiguración de su familia de fondos, por lo que cuenta con diversos fondos, cinco dirigidos al mercado de deuda: uno de corto plazo, otro enfocado en instrumentos gubernamentales, uno más en deuda privada, un fondo de largo plazo y otro de deuda en dólares. Asimismo, cuenta con cinco fondos de renta variable.