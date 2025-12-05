Movilidad eléctrica: así es la nueva van Chevrolet Express Max EV 2026

Chevrolet anunció el inicio de comercialización de la nueva Express Max EV 2026 en México, una van eléctrica que integra innovación, eficiencia y capacidad de carga para impulsar a negocios de todos los tamaños hacia una operación más sostenible.

Ángel Pacheco, gerente de Mercadotecnia de Chevrolet, destacó que este modelo “se integra al portafolio de vehículos eléctricos como la mejor alternativa para empresas que buscan optimizar sus operaciones de última milla y avanzar hacia sus objetivos de sostenibilidad”.

Tren motriz: autonomía líder en su segmento

La Chevrolet Express Max EV está equipada con un motor eléctrico de 150 kW (204 HP) y 243 lb-pie de torque. Ofrece el mejor rango de autonomía de su segmento gracias a sus dos configuraciones de batería:

Versión corta : batería de 77 kWh con autonomía estimada de 277 km .

: batería de 77 kWh con . Versión larga: batería de 88.8 kWh con autonomía estimada de 302 km.

Ambos valores están basados en el protocolo de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos. Las dos versiones cuentan con tracción delantera (FWD).

En cuanto a capacidad, el modelo ofrece hasta 8.7 m³ de volumen de carga y 1,480 kg de capacidad, lo que la convierte en una opción ideal para transportar herramientas, electrodomésticos, alimentos o paquetes. Su puerta lateral corrediza y las puertas traseras de doble apertura con ángulo de hasta 180° facilitan un acceso rápido a la zona de carga.

Diseño exterior e interior: funcionalidad y comodidad

La Chevrolet Express Max EV combina estética y practicidad con:

Fascia al color de la carrocería con puerto de carga al centro

Faros con control automático y luces diurnas LED

Rines de acero de 16”

Apertura y cierre con llave inteligente e inmovilizador

Disponibilidad en tres colores exteriores

En el interior, el modelo incluye asientos en tela color negro con puntos blancos y un asiento del conductor con ajuste manual de 10 vías. La cabina ofrece aire acondicionado manual, cristales eléctricos de un solo toque, lámpara de lectura delantera y volante de tres brazos con ajuste de altura.

Tecnología y conectividad

El modelo incorpora una pantalla táctil de 12.3”, compatible con Apple CarPlay® y Android Auto®, además de Bluetooth®, radio AM/FM, MP3 y entrada USB. El clúster digital a color de 4.2” ofrece información clara y útil para el conductor.

Seguridad

La Chevrolet Express Max EV incorpora atributos clave de seguridad:

Dos bolsas de aire frontales

Alerta de uso de cinturón

Frenos de disco delanteros y traseros con ABS y EBD

Sensores de reversa con alarma acústica

Cámara HD con asistente de estacionamiento

Comercialización en México

La Chevrolet Express Max EV 2026 está disponible en la Red de Distribuidores Chevrolet EV en dos versiones:

Versión corta: $1,078,400

$1,078,400 Versión larga: $1,157,900

Los clientes cuentan con garantía de 3 años o 60,000 km, opciones de arrendamiento y financiamiento a través de GM Financial, así como el respaldo integral de Chevrolet Fleet Services.