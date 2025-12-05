Conéctate con nosotros

Royal Enfield México: un año de expansión y motociclismo puro en 2025

Movilidad eléctrica: así es la nueva van Chevrolet Express Max EV 2026

Alianza Uber–FUCAM facilita acceso a detección y tratamiento de cáncer de mama

Outlander sorprende en su manejo y espacio interior

Indian mete el acelerador en Expo Moto

Kia presenta el PV5 Chassis Cab en SOLUTRANS 2025

Hongqi símbolo de diplomacia en vehículos de lujo

7 coberturas de seguro de auto poco conocidas pero esenciales para cualquier conductor

GM de México reafirma su compromiso social con Brigada Cheyenne 2025

JAC México lanza la nueva Sunray City Cargo 2026: más capacidad y eficiencia para las MiPyMEs

Hace 3 horas

Royal Enfield México un año de expansión y motociclismo puro en 2025

En el marco del Día del Motociclista en México, Royal Enfield México cerró el año destacando la expansión de su red, la llegada de nuevos modelos y una comunidad cada vez más activa. Para la marca, el motociclismo continúa siendo un estilo de vida que impulsa identidad, libertad y conexión entre riders de todo el país.

Expansión nacional: tres nuevas agencias en 2025

A lo largo de 2025, Royal Enfield fortaleció su presencia en México con la apertura de tres nuevas agencias ubicadas en Veracruz, Durango y Uruapan, ampliando su cobertura y acercando su propuesta de “motociclismo puro” a más motociclistas en regiones estratégicas.

Lanzamientos clave: tres modelos que marcaron el año

Este año, la marca introdujo en el país tres motocicletas que amplían su portafolio y responden a distintos estilos de conducción:

  • Bear 650: road scrambler inspirada en el desierto de California.
  • GRR 450: roadster urbana que redefine la experiencia citadina con potencia, tecnología y estilo.
  • Classic 650: modelo que combina legado, diseño clásico y un desempeño pensado para quienes buscan carácter y versatilidad.

Presencia en los principales eventos del motociclismo en México

Royal Enfield participó en los encuentros más importantes del motociclismo en el país:

  • Salón Internacional de la Motocicleta México (SIMM) 2025: donde presentó su portafolio, exhibió opciones de personalización y reforzó su filosofía de “Motociclismo Puro”.
  • Expo Moto 2025: escenario en el que realizó la presentación oficial de la nueva Classic 650.
  • One Ride 2025: reunión anual que convocó a motociclistas de diversas regiones para celebrar la libertad de rodar, la comunidad y la responsabilidad vial.

Comunidad y filosofía: rodar con libertad

Eugenio Figueroa, Head of Marketing de Royal Enfield para México y Perú, destacó que este año reafirmó el vínculo de la marca con su comunidad:

“El Día del Motociclista es una oportunidad para reconocer a cada persona que hace de esta cultura algo único. En Royal Enfield no solo vendemos motocicletas; construimos comunidad, identidad y una forma libre de recorrer la vida”.

Track Day 2025: un cierre de año lleno de adrenalina

Para cerrar 2025, la marca organizó el Track Day 2025 en el Kartódromo Sabaneta, un evento que reunió a su comunidad con más de 1,000 pruebas de manejo en pista y off-road de modelos como:

  • Himalaya 450
  • Bear 650
  • Classic 350
  • Classic 650

La jornada incluyó actividades de convivencia, venta de apparel oficial, retos y dinámicas para ganar premios, consolidando un espacio especialmente diseñado para los entusiastas de la marca.

