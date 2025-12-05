Royal Enfield México: un año de expansión y motociclismo puro en 2025

En el marco del Día del Motociclista en México, Royal Enfield México cerró el año destacando la expansión de su red, la llegada de nuevos modelos y una comunidad cada vez más activa. Para la marca, el motociclismo continúa siendo un estilo de vida que impulsa identidad, libertad y conexión entre riders de todo el país.

Expansión nacional: tres nuevas agencias en 2025

A lo largo de 2025, Royal Enfield fortaleció su presencia en México con la apertura de tres nuevas agencias ubicadas en Veracruz, Durango y Uruapan, ampliando su cobertura y acercando su propuesta de “motociclismo puro” a más motociclistas en regiones estratégicas.

Lanzamientos clave: tres modelos que marcaron el año

Este año, la marca introdujo en el país tres motocicletas que amplían su portafolio y responden a distintos estilos de conducción:

Bear 650 : road scrambler inspirada en el desierto de California.

: road scrambler inspirada en el desierto de California. GRR 450 : roadster urbana que redefine la experiencia citadina con potencia, tecnología y estilo.

: roadster urbana que redefine la experiencia citadina con potencia, tecnología y estilo. Classic 650: modelo que combina legado, diseño clásico y un desempeño pensado para quienes buscan carácter y versatilidad.

Presencia en los principales eventos del motociclismo en México

Royal Enfield participó en los encuentros más importantes del motociclismo en el país:

Salón Internacional de la Motocicleta México (SIMM) 2025 : donde presentó su portafolio, exhibió opciones de personalización y reforzó su filosofía de “Motociclismo Puro”.

: donde presentó su portafolio, exhibió opciones de personalización y reforzó su filosofía de “Motociclismo Puro”. Expo Moto 2025 : escenario en el que realizó la presentación oficial de la nueva Classic 650 .

: escenario en el que realizó la presentación oficial de la nueva . One Ride 2025: reunión anual que convocó a motociclistas de diversas regiones para celebrar la libertad de rodar, la comunidad y la responsabilidad vial.

Comunidad y filosofía: rodar con libertad

Eugenio Figueroa, Head of Marketing de Royal Enfield para México y Perú, destacó que este año reafirmó el vínculo de la marca con su comunidad:

“El Día del Motociclista es una oportunidad para reconocer a cada persona que hace de esta cultura algo único. En Royal Enfield no solo vendemos motocicletas; construimos comunidad, identidad y una forma libre de recorrer la vida”.

Track Day 2025: un cierre de año lleno de adrenalina

Para cerrar 2025, la marca organizó el Track Day 2025 en el Kartódromo Sabaneta, un evento que reunió a su comunidad con más de 1,000 pruebas de manejo en pista y off-road de modelos como:

Himalaya 450

Bear 650

Classic 350

Classic 650

La jornada incluyó actividades de convivencia, venta de apparel oficial, retos y dinámicas para ganar premios, consolidando un espacio especialmente diseñado para los entusiastas de la marca.