JAC México lanza la nueva Sunray City Cargo 2026: más capacidad y eficiencia para las MiPyMEs

JAC México, marca ensamblada y comercializada por Giant Motors Latinoamérica, presentó oficialmente la nueva Sunray City Cargo 2026, una van mediana que refuerza la oferta de vehículos comerciales ligeros de la firma y responde a la creciente demanda del transporte de mercancías de última milla, clave para el auge del e-commerce y la operación de miles de negocios locales.

Con un diseño funcional y enfoque en la eficiencia, Sunray City Cargo 2026 busca convertirse en una herramienta estratégica para emprendedores, pymes y flotillas, ofreciendo una solución de movilidad rentable, moderna y confiable para optimizar las operaciones diarias.

El nuevo modelo cuenta con 5.31 metros de largo, 1.83 de ancho y 1.81 de alto, así como una capacidad de carga de hasta 1,040 kg, puerta lateral corrediza y amplio espacio interior, características que la hacen altamente competitiva para múltiples tipos de negocio.

En el aspecto técnico, incorpora un motor 1.5 litros turbo de cuatro cilindros, con 134 hp y 129 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión manual de cinco velocidades. Su desempeño equilibra potencia, bajo consumo y costos operativos, mientras que la suspensión trasera de muelles y el tanque de 55 litros la dotan de gran funcionalidad para recorridos urbanos y suburbanos.

“Con la llegada de Sunray City Cargo fortalecemos nuestra oferta de vehículos comerciales ligeros y reafirmamos nuestra capacidad de adaptarnos a las necesidades del mercado mexicano, donde la logística de última milla juega un papel clave en el crecimiento de miles de negocios”, afirmó Isidoro Massri, Director General de JAC México.

Además de su robustez, el modelo incorpora características de confort y seguridad como aire acondicionado, cristales y espejos eléctricos, luces LED de manejo diurno, sistema antirrobo en el volante, radio con dos bocinas y asientos de tela con ajuste manual.

Con un precio de $389,000 pesos, la Sunray City Cargo 2026 ya está disponible en todas las JAC Stores del país, consolidando la estrategia de la marca para ofrecer un portafolio integral que abarca vehículos de pasajeros, eléctricos y comerciales ligeros.

Sobre Giant Motors Latinoamérica (GML):

GML es una empresa 100% mexicana con más de 18 años en la industria automotriz. Ensambla los vehículos de JAC en su planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, lo que permite que los modelos se denominen “Hechos en México”, combinando tecnología de punta y mano de obra calificada.

Sobre JAC Motors:

Fundada en China en 1964, JAC cuenta con presencia en más de 100 países y tres centros de investigación en Italia, Japón y China. En México celebra 8 años de operación y dispone de una red de 62 JAC Stores, consolidándose como una marca confiable para el mercado nacional.