Publicado

Hace 17 horas

en

Kia renueva su alianza con Rafael Nadal tras 21 años de colaboración

Kia Corporation anunció la extensión de su alianza con la leyenda del tenis Rafael Nadal, consolidando una relación que, a lo largo de 21 años, ha evolucionado mucho más allá de un simple patrocinio. La noticia se dio a conocer durante la visita del deportista a Corea, en un evento celebrado bajo el lema “The Road Ahead”.

La colaboración entre Kia y Rafael Nadal inició en 2004, cuando Kia España apostó por el entonces joven talento. Un año más tarde, tras conquistar su primer título de Grand Slam en Roland Garros, Nadal fue nombrado embajador global de la marca. Desde entonces, su trayectoria ha encarnado los valores de perseverancia, mejora continua y pasión que también definen a Kia.

La ceremonia de renovación tuvo lugar en Kia Unplugged Ground, el espacio insignia de la marca en Seongsu, Seúl. Allí se presentó una exhibición que recorre los momentos más emblemáticos de la carrera del tenista y su vínculo con Kia, acompañada de los vehículos Kia PV5 Passenger y EV9 GT Line, este último el modelo que Nadal utiliza actualmente.

“Kia y Rafael Nadal comparten un espíritu de determinación y una pasión por el tenis desde 2004. Mientras iniciamos un nuevo capítulo juntos, Kia seguirá construyendo sobre esta relación para inspirar a fans y jóvenes atletas en todo el mundo”, expresó Ho Sung Song, presidente y CEO de Kia Corporation.

Por su parte, Nadal comentó: “Quiero agradecer a la familia Kia por su apoyo y amistad durante estos 21 años. Nuestra relación comenzó cuando era muy joven y ha perdurado más de dos décadas, reflejando los valores que compartimos. Estoy seguro de que seguiremos creciendo juntos, inspirando, innovando y apoyando a las nuevas generaciones dentro y fuera de las canchas”.

Previo al evento, entrenadores de la Rafa Nadal Academy realizaron una clínica de tenis exclusiva con los 20 mejores jugadores juveniles de Corea, en Tennez Park, dentro del hotel Walkerhill. Dos participantes destacados fueron seleccionados para asistir al High Performance Tennis Junior Camp en España en 2026.

Además, hasta el 9 de noviembre, los visitantes de Kia Unplugged Ground podrán disfrutar de una exhibición temporal dedicada a la historia compartida entre Nadal y la marca.

A lo largo de los años, Kia ha sido un impulsor clave del tenis a nivel mundial. En 2025, volvió a ser socio principal del Abierto de Australia (AO25) por vigésimo cuarto año consecutivo, consolidando su posición como el patrocinador más longevo en la historia del torneo.

