Créditos a Pymes crecen 30% en el primer trimestre: Creditaria

Créditos a Pymes crecen 30% en el primer trimestre: Creditaria

Hace 5 horas

Las Pymes que tiene una participación aproximada en el PIB nacional de 52% están solicitando y están adquiriendo créditos, en el primer semestre de 2025, ha habido un 30% de incremento, en la colocación informó, Marta Schurmann, directora de crédito PYME, de Creditaria.

La mayoría de las Pyme son empresas familiares que por falta de asesoría no se siente sujetas a crédito y lo que hacen es conseguir capital con préstamos con vecinos o familiares, pero la asesora recordó que las pequeñas empresas que ya tiene tres meses de operación, ya puede ser sujeta de crédito.

Explicó que Creditaria se acerca a las empresas para conocer su contexto y ofrecer algunas alternativas, “pueden obtener, por ejemplo, obtener una tarjeta corporativa, para que empiece a generar ese historial crediticio que solicita muchas veces la banca.

Puede estar apalancado en algún lugar, por alguna situación en su balance, que hay que irlo corrigiendo, pero si tiene un volumen de ingresos, sí se puede seguir acreditando, señaló la especialista.

Marta Schurman explicó que ahora las Pymes tienen acceso a otros tipos de créditos, ciertamente el crédito simple es el que encabeza, pero también está el crédito revolvente, también el arrendamiento, y lo que me tiene asombrada es la parte del factoraje.

Ahora los productos son sumamente ágiles, en tres días te dicen va o no va, y eso es lo que también te permite es buscar otras opciones y no quedarte tres meses esperando para ver si te van a otorgar el crédito o no.

