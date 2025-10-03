Industria ferretera en México: motor económico y canal clave para la autogestión energética

Conéctate con nosotros

Publicado

Hace 7 horas

en

El sector ferretero en México atraviesa una etapa de transformación impulsada por la innovación, la creciente profesionalización de sus actores y la demanda de soluciones integrales para construcción, remodelación y mantenimiento. De acuerdo con fuentes especializadas, esta industria genera más de 500 mil empleos directos y supera los 900 mil millones de pesos en valor de mercado, lo que la convierte en uno de los motores económicos más relevantes a nivel nacional, aportando alrededor del 6% al PIB.

Para 2025, especialistas proyectan un crecimiento de 2% en el sector, impulsado por el fenómeno del nearshoring y la necesidad de contar con canales estratégicos que acerquen nuevas tecnologías a hogares y empresas.

En este contexto, la compañía Generac destacó la importancia del sector ferretero como socio clave para acercar soluciones energéticas confiables al consumidor final.

“En Generac estamos impulsando soluciones energéticas especialmente diseñadas para responder a las necesidades del sector ferretero y sus clientes finales. Ante la creciente inestabilidad de la red eléctrica y el aumento en los costos de los servicios públicos, hemos desarrollado un ecosistema integral de productos para el hogar que permite a los usuarios contar con energía confiable en todo momento”, señaló Fernando Velasco, Director General de Generac México.

La empresa presentó en la Expo Nacional Ferretera 2025 su portafolio más reciente de soluciones en respaldo energético residencial y comercial, incluyendo:

  • Generadores portátiles a gasolina (Serie GP) y estaciones de energía Serie GB, que brindan autonomía inmediata en el hogar, trabajo o actividades recreativas.
  • Inversores portátiles Serie IQ, que aportan energía más limpia y estable para dispositivos electrónicos sensibles.
  • Generadores a gas para uso residencial y comercial, con mayor eficiencia y reducción de emisiones frente a modelos convencionales.
  • Generadores a diésel, diseñados para sectores estratégicos como construcción, telecomunicaciones y servicios esenciales.
  • Torres de iluminación VT-Solar y GLT-4, de manufactura nacional, que integran opciones sustentables y de alta potencia para proyectos industriales y de infraestructura.

“Las ferreterías en México son un canal estratégico para acercar estas soluciones a los hogares. No solo facilitan el acceso a tecnología de respaldo, sino que también actúan como aliados en la adopción de sistemas que brindan seguridad, autonomía y eficiencia a miles de familias”, subrayó Velasco.

Con la combinación de innovación tecnológica y el impulso del nearshoring, la industria ferretera mexicana se posiciona como un actor clave en la transición hacia la autogestión energética y la resiliencia en el consumo eléctrico del país.

