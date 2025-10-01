Conéctate con nosotros

Hay focos rojos en el sector inmobiliario: AMPI

Hace 1 hora

En cinco años se entraría en crisis

La situación que atraviesa el sector construcción e inmobiliario en el que por una parte el INEGI sigue reportando números negativos y por otra, se siguen atrasando los permisos para construir y se intenta poner topes a la renta y precio de vivienda, lo que puede derivar en una crisis señaló Karim Oviedo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

E l presidente de la AMPI resaltó que las autoridades tardan hasta año y medio para otorgar licencias y permisos a proyectos para el desarrollo de vivienda.

El atraso obliga a los desarrolladores a modificar los costos previstos por unidad, ya que en ese periodo cambian los precios tanto de la construcción como de la comercialización. Además, la extensión en los tiempos de obra genera que las empresas tengan que destinar un presupuesto mayor.

El empresario señaló que según datos del Banco Mundial dos terceras partes de las crisis sistémicas se generan a partir del sector inmobiliario.

“Si seguimos como vamos podemos caer en una crisis a partir del sector inmobiliario y las peores crisis de economía mundial que se han generado son justo a partir de eso, o generan burbujas, no se construyen o crean desestabilizaciones y creo que nosotros si no nos damos cuenta estamos yendo para allá, ya no nos alcanza el dinero para comprar casas”, afirmó Karim Oviedo.

Señaló que no es con decretos o bandos cómo se solucionará el problema de la vivienda en México que según datos hay un déficit de cerca de nueve millones de viviendas.

“El verdadero problema es que no hay un fomento al crecimiento de la vivienda que permita tener una oferta viable y económica de alineamiento. Entonces, pues no podemos de manera artificial frenar los precios cuando tenemos una baja oferta (…), y cuando dice que interviene el Estado para poner esos topes, lo único que hace es atrofiar la economía”, afirmó.

Si no ponemos atención se nos puede complicar esto en unos 5 años, advirtió, ¿Ve focos rojos en el sector? Sí, respondió contundente el presidente de la AMPI.

