Organice sus finanzas al inicio de año

Enero suele llegar con una mezcla de renovación y presión financiera, porque apenas termina la temporada de gastos es cuando se concentran los compromisos anuales como el predial, seguros, refrendo, colegiaturas y hasta subscripciones, todo esto enmarcado por un contexto inflacionario que encarece el costo de la vida, señala Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera en Grupo Financiero Banamex

Agrega que aunque este cúmulo de pagos puede generar preocupación, no se trata de desembolsos inesperados, sino de obligaciones previsibles que deberían integrarse a la planeación financiera. Con una estrategia basada en el uso inteligente de herramientas financieras, es posible enfrentar este periodo sin comprometer la estabilidad económica personal.

Por ello, para hacer frente a estos pagos comparte cinco consejos:

Identificar los gastos que se realizan una vez al año. – Predial, seguros, refrendo, colegiaturas y anualidades de tarjetas e incluso suscripciones digitales deben ser claramente identificados, junto con el monto exacto a pagar. Este ejercicio también permite detectar servicios que ya no se utilizan y que pueden cancelarse para generar ahorro. Aprovechar descuentos y beneficios por pronto pago.- Un ejemplo es el pago del predial en la Ciudad de México, que ofrece un descuento del 8% si se realiza en enero y del 5% en febrero. Utilizar instrumentos financieros con responsabilidad.- Las tarjetas de crédito pueden ayudar a diferir pagos a meses sin intereses y ganar beneficios como puntos o cashback. Es fundamental evitar la acumulación excesiva de pagos diferidos. Ajustar gastos variables para compensar el aumento de precios.- Reducir gastos no esenciales permite absorber parte del impacto inflacionario sin sacrificar lo indispensable. Fortalecer la resiliencia financiera.- El ahorro constante, un fondo de emergencia y la inversión son pilares para enfrentar incrementos de precios y periodos retadores económicamente hablando.

El especialista opina que atravesar enero sin sobresaltos financieros no depende de la suerte, sino de la preparación. Planificar con anticipación, asumir estos pagos como parte vital del año, y construir hábitos de ahorro permite convertir estos gastos en una rutina manejable.