Jalisco destaca su preparación rumbo al Mundial 2026 en Washington, D.C.

Con el propósito de fortalecer la proyección internacional de México como país anfitrión del Mundial 2026, las delegaciones de Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México participaron en el evento “Fiesta de México”, realizado en el Instituto Cultural Mexicano en Washington, D.C. Durante el encuentro, las sedes mexicanas presentaron sus avances en movilidad, infraestructura, seguridad y turismo ante autoridades diplomáticas, equipos organizadores y aliados estratégicos.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó la delegación más numerosa del evento, destacando los principales elementos culturales que identifican a México en el mundo y que tienen origen jalisciense: el tequila, el mariachi y la charrería. Subrayó que estos símbolos consolidan al estado como un referente turístico y cultural de alcance global.

Jalisco será sede mundialista por tercera ocasión

Durante la presentación se destacó que Jalisco será sede del Mundial por tercera vez en la historia, después de México 1970 y 1986. En esta edición, por primera vez la Selección Mexicana jugará un partido de Copa del Mundo en Guadalajara, programado para el 18 de junio contra Corea del Sur.

El estado albergará cuatro partidos mundialistas a partir del 11 de junio, además de dos encuentros de repechaje en marzo, lo que permitirá afinar la logística y operación rumbo al torneo.

Se estima que el evento generará una derrama económica de 20 mil millones de pesos y la llegada de entre 2.5 y 3 millones de visitantes durante los 39 días de la justa.

Actividades culturales y estrategia turística

Como parte de la estrategia de recibimiento, se desarrollará un programa gratuito de actividades culturales y musicales en espacios emblemáticos como la Glorieta de La Minerva. Artistas jaliscienses de talla internacional, como Maná, Alejandro Fernández y Carlos Santana, encabezarán conciertos masivos durante la celebración mundialista.

La estrategia turística del estado busca distribuir la afluencia más allá de la Zona Metropolitana de Guadalajara, impulsando la visita a los 125 municipios, los 12 Pueblos Mágicos y los destinos de playa y montaña como Puerto Vallarta, Costalegre y Chapala.

“Queremos que quienes visiten Jalisco puedan recorrer también otros municipios. Jalisco lo tiene todo: playa, montaña, pueblos mágicos y cultura”, expresó Lemus Navarro.

Mejoras en conectividad e infraestructura rumbo al Mundial

Durante 2025 se incorporaron 27 nuevas rutas aéreas y concluyó la regeneración de la Carretera a Chapala, principal vía entre el aeropuerto y la ciudad, con infraestructura que incluye ciclovías y arbolado urbano.

En materia deportiva, se rehabilitarán 270 canchas de futbol en 125 municipios como parte del legado para la práctica del deporte. También se confirmaron tres sedes de entrenamiento:

Estadio Jalisco (Training Site)

Academia Atlas

Verde Valle (Base Camp)

El Gobierno Federal destinará 2 mil millones de pesos para fortalecer la ciudad en materia de seguridad, transporte público e infraestructura. “Tendremos un Mundial vivo, lleno de alegría y al estilo Jalisco”, destacó el Gobernador.

Trabajo conjunto entre sedes mexicanas

Durante el evento, las sedes mexicanas coincidieron en la importancia de mantener una agenda conjunta con autoridades federales, la embajada y equipos organizadores para consolidar la presentación integral de México como país anfitrión.

Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León, presentó el plan integral para el Mundial, que contempla más de 34 proyectos en movilidad, transporte, seguridad y espacios públicos. Además, posicionó la estrategia “El Mundial más Norteño”.

Por su parte, Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, subrayó que la presentación conjunta refleja la unidad del país y la fortaleza cultural de cada sede. Destacó la importancia simbólica de la capital como cuna del fútbol y sede inaugural por cuarta ocasión, donde el torneo se vivirá como una gran fiesta gratuita e incluyente.

Con su participación en la Fiesta de México, el Gobierno de Jalisco reafirmó su compromiso de promover al estado como un destino de clase mundial, orgulloso de su identidad, cultura y capacidad de organización para albergar los eventos más importantes del planeta.