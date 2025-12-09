Puerto Vallarta fortalece su liderazgo MICE con gira de negocios en CDMX

Para consolidarse como uno de los destinos preferidos para la industria de reuniones en Latinoamérica, el clúster Puerto Vallarta Meetings realizó su cuarto blitz del año en Ciudad de México los días 2 y 3 de diciembre. La actividad fue encabezada por la Dirección de Grupos y Convivencias del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, como parte de una estrategia de promoción constante que ha fortalecido su presencia ante agencias organizadoras de eventos y meeting planners a nivel nacional.

Durante esta jornada de trabajo, el equipo del destino sostuvo 20 citas de negocios con agencias especializadas, donde compartió de manera directa las principales novedades de la oferta MICE de Puerto Vallarta. Entre ellas destacan las renovaciones en hoteles, las mejoras en el Centro Internacional de Convenciones, la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional —que duplicará su capacidad operativa— y los avances en infraestructura vial, como nuevos pasos a desnivel y puentes que fortalecen la conectividad terrestre.

Puerto Vallarta continúa posicionándose como un destino altamente competitivo gracias a su conectividad aérea nacional e internacional, su reconocida hospitalidad, la diversidad de espacios para reuniones, una oferta hotelera sólida y la presencia de DMCs especializados que brindan soluciones integrales de transportación y logística.

Además, el destino cuenta con una red de proveedores expertos en producción de eventos: renta de mobiliario, equipo audiovisual, logística, banquetes, florerías y fabricación de souvenirs. Todo esto se complementa con la riqueza natural y cultural de Puerto Vallarta, que ofrece experiencias únicas para grupos e incentivos.

El destino también impulsa eventos con causa, en alianza con la red altruista local, que permiten integrar actividades de responsabilidad social. Asimismo, se promueven experiencias ecológicas para los asistentes, como visitas al santuario de guacamayas y programas de conservación de tortugas marinas.

En este blitz participaron, junto al Fideicomiso, los hoteles Crown Paradise Club, Crown Paradise Golden, Dreams, Marriott, Secrets, Sheraton Buganvilias, The Westin y Vamar; los DMCs PV Transfer y Tropical Incentives; la empresa de experiencias Vallarta Adventures y el Centro Internacional de Convenciones, quienes presentaron su oferta para congresos, convenciones, viajes de incentivo y eventos especiales.

Con estas acciones, Puerto Vallarta reafirma su compromiso de fortalecer el turismo de reuniones y de mantener su liderazgo en el segmento MICE dentro de la región, impulsado por una promoción constante, infraestructura en evolución y un ecosistema turístico coordinado y robusto.