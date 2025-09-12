Suiza celebra en México con enfoque en sustentabilidad

La Embajada de Suiza en México celebró el Día de Suiza el pasado 11 de septiembre, en conmemoración del Día Nacional del país helvético (1° de agosto). Este año, el evento coincidió con tres aniversarios clave: 60 años de educación suiza en México, 80 años de relaciones diplomáticas y 200 años de presencia consular.

En esta edición, el eje central fue la sustentabilidad, reafirmando la prioridad de Suiza de promover, de manera multisectorial, una economía más sostenible impulsada por la innovación y el conocimiento que aportan sus empresas.

La Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham) participó representando a más de 60 empresas helvéticas en el país. Su presidenta y CEO de Fracht México, Karina Lerma, subrayó:

“Las empresas suizas en México asumimos un compromiso activo con la sostenibilidad; desde la reducción de emisiones de carbono hasta la implementación de modelos de economía circular, buscamos aportar soluciones innovadoras que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible y fortalezcan la relación entre México y Suiza”.

Por su parte, el Embajador de Suiza en México, Pietro Piffaretti, enfatizó:

“Suiza impulsa en México con mayor determinación que nunca su agenda positiva. Queremos ser parte de la solución contribuyendo al diálogo político y al compromiso de nuestras empresas en ámbitos estratégicos para México: economía, innovación, sustentabilidad, juventud, con especial énfasis en la educación y formación de profesionales, gobernanza, y la lucha contra la corrupción”.

El encuentro reunió a representantes de los sectores público, privado, diplomático y de la sociedad civil, consolidando un espacio de diálogo e intercambio de iniciativas que buscan fortalecer los vínculos entre ambos países, con la sustentabilidad como eje transversal.

