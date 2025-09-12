CMIC impulsa futuro de la vivienda en Reunión Nacional en Mérida

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en coordinación con su Delegación Yucatán, inauguró la Reunión Nacional de Vivienda, que se celebrará los días 11 y 12 de septiembre en la ciudad de Mérida. El encuentro tiene como propósito analizar políticas públicas, retos de competitividad y oportunidades de innovación para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada para las familias mexicanas.

El evento es encabezado por Luis Méndez Jaled, presidente nacional de la CMIC, y cuenta con la participación de Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas (CADERR); autoridades federales del sector, como la Dra. Edna Vega, secretaria de SEDATU, y el Ing. Octavio Romero Oropeza, director general del INFONAVIT; además de representantes de FOVISSSTE y CONAVI. Como invitado internacional participa Enrique Peñalosa Londoño, exalcalde de Bogotá y especialista en urbanismo.

Temáticas principales

Durante la Reunión Nacional de Vivienda se desarrollarán paneles y mesas de análisis sobre temas clave para el futuro del sector:

Política Nacional de Vivienda 2025-2030 , con la finalidad de dar a conocer el rumbo de la política habitacional y fomentar la participación del sector privado.

, con la finalidad de dar a conocer el rumbo de la política habitacional y fomentar la participación del sector privado. Programas de Vivienda para el Bienestar de INFONAVIT y CONAVI, enfocados en dar a conocer las estrategias de ambos organismos.

de INFONAVIT y CONAVI, enfocados en dar a conocer las estrategias de ambos organismos. Casos de Éxito: Transformación Urbana en Latinoamérica , con experiencias de planeación y desarrollo de vivienda que promuevan mejores prácticas y un crecimiento urbano sostenible.

, con experiencias de planeación y desarrollo de vivienda que promuevan mejores prácticas y un crecimiento urbano sostenible. Estrategias para el Crecimiento Regional , mesa de diálogo entre los sectores de infraestructura y economía para generar sinergias que impulsen vivienda digna, accesible y sustentable.

, mesa de diálogo entre los sectores de infraestructura y economía para generar sinergias que impulsen vivienda digna, accesible y sustentable. Innovación Tecnológica y Financiera, orientada a explorar nuevos modelos de financiamiento, regulación y construcción responsable, que fortalezcan el desarrollo urbano escalable y sostenible.

Con esta agenda, la CMIC refrenda su compromiso con la sociedad mexicana y, bajo el liderazgo de su presidente nacional, Luis Méndez Jaled, impulsa la construcción de un futuro sólido para la vivienda en México.