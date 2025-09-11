Universidad Anáhuac y ESMADECO firman alianza internacional en diseño e interiorismo

Conéctate con nosotros

Publicado

Hace 16 horas

en

Madrid / Ciudad de México, 10 de septiembre de 2025.– La Escuela Madrileña de Decoración (ESMADECO) y la Universidad Anáhuac México anunciaron la firma de una alianza estratégica que busca proyectar el talento mexicano en el ámbito internacional del interiorismo y el diseño.

El acuerdo se produce en un momento clave para el sector, ya que el mercado de la decoración y el interiorismo en México experimenta un crecimiento sostenido y demanda profesionales altamente especializados capaces de integrar creatividad, técnica y nuevas tecnologías en sus proyectos.

La colaboración permitirá que estudiantes de la Universidad Anáhuac accedan a programas académicos de ESMADECO en Madrid, desarrollados de manera conjunta por ambas instituciones. Entre las áreas de formación destacan diseño de interiores, estilismo, home staging, paisajismo, escaparatismo y el uso de herramientas digitales avanzadas, incluyendo software 3D e inteligencia artificial.

Además, el convenio contempla intercambio de alumnos y docentes, cursos de verano, actividades culturales y visitas profesionales que enriquecerán la experiencia formativa y conectarán directamente a los estudiantes con la industria del diseño en Europa.

Henry Berczely, CEO de ESMADECO, afirmó: “Este acuerdo refuerza nuestro compromiso con la excelencia académica, el mercado mexicano y con la creación de experiencias innovadoras que preparan a nuestros estudiantes para un entorno globalizado”.

Por su parte, Gerardo Broissin, director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Anáhuac México, señaló: “La alianza con la Escuela Madrileña de Decoración abre una ventana única para que nuestros alumnos fortalezcan sus competencias académicas y culturales en una de las capitales del diseño europeo”.

Con esta alianza, ESMADECO y la Universidad Anáhuac México buscan consolidar su liderazgo académico e impulsar la internacionalización del talento mexicano en un sector competitivo y en constante evolución.

