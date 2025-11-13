Máximo Vedoya, CEO de Ternium, es reelegido presidente de Alacero

Máximo Vedoya, CEO de Ternium, fue nombrado nuevamente presidente de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero). El anuncio se realizó durante el Alacero Summit 2025, el evento más importante de la industria siderúrgica en América Latina.

Durante su intervención, Vedoya agradeció la confianza de los miembros de la asociación y reconoció el liderazgo de Jorge Ribeiro de Oliveira, su antecesor en el cargo. “A todos los socios les agradezco por elegirme. También quiero agradecer a Jorge por el impulso que dio a la asociación ante los desafíos comunes que enfrenta nuestra industria”, expresó.

El directivo destacó que, pese al contexto de tensiones comerciales y a la creciente influencia de China en las cadenas de valor, mantiene una visión optimista. Recordó que Alacero, desde hace más de 20 años, ha advertido sobre la importancia de fortalecer la manufactura regional frente a la competencia desleal.

Vedoya subrayó que el panorama actual, aunque desafiante, representa una oportunidad para América Latina. “Hoy los gobiernos están reconociendo el papel de la industria, y la región entiende que debemos competir, pero hacerlo de manera leal: no con depredación ni con prácticas desleales, como ocurre con China”, señaló.

Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar impulsando una agenda industrial latinoamericana desde Alacero: “Vamos a seguir trabajando, mostrando la problemática y buscando soluciones para que la industria agregue valor y se fortalezca en la región”.

El evento concluyó con el anuncio del Alacero Summit 2026, que se llevará a cabo del 9 al 11 de noviembre en la Ciudad de México.