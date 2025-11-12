Santander, BlackRock y Tradeweb digitalizan el mercado mexicano de repos

El mercado financiero mexicano dio un paso histórico con el lanzamiento de la primera plataforma digital de negociación de repos, resultado de la colaboración entre Santander México, BlackRock y Tradeweb. Esta alianza posiciona al país a la vanguardia de la transformación tecnológica del sistema financiero en América Latina.

Con esta innovación, México se integra a las prácticas más avanzadas de los mercados de Europa y Estados Unidos, facilitando la automatización, eficiencia y transparencia en las operaciones de recompra (repos), instrumentos clave para la gestión de liquidez y financiamiento en el mercado de valores.

“Este lanzamiento posiciona a Santander como líder en la estructura de mercado y digitalización en la región, junto con aliados como BlackRock y Tradeweb. Representa un hito en la innovación en México y abre una nueva era que proyecta al país a nivel internacional. Para nuestros clientes, significa un paso sustantivo que facilita las operaciones y reduce riesgos al automatizar procesos”, señaló Sergio Méndez, Director Ejecutivo de Mercados de Santander México.

Por su parte, Sergio Méndez, Director General de BlackRock México, destacó que “negociar repos en México a través de nuestra plataforma Aladdin y Tradeweb representa un cambio radical. Amplía las capacidades de negociación de nuestros clientes y mejora la eficiencia operativa. Estamos muy orgullosos de liderar junto con nuestros aliados esta transformación”.

A su vez, Kerim Acanal, Managing Director, Global Head of Emerging Markets en Tradeweb, subrayó que “el mercado mexicano de repos está listo para la digitalización. Aprovechando nuestra experiencia en Europa y Estados Unidos, estamos entusiasmados de ofrecer una solución de negociación totalmente digital en México, mejorando los flujos de trabajo y el acceso a la liquidez”.

En el marco de este lanzamiento, la primera operación digital en la plataforma de Tradeweb fue ejecutada con BlackRock como cliente y Santander CIB como proveedor de liquidez, reafirmando su papel pionero en la promoción de la innovación y la liquidez del mercado mexicano de repos.

Actualmente, los usuarios de la plataforma OEMS Aladdin de BlackRock pueden conectarse directamente a Tradeweb, con todos los valores gubernamentales mexicanos disponibles como colateral. La herramienta admite operaciones en todos los segmentos de repos —incluidos specials, GC y triparty— y para distintos plazos, fortaleciendo así el ecosistema de negociación institucional.

Esta solución pionera permitirá en el corto plazo que otras entidades financieras se beneficien de la digitalización de procesos, impulsando la eficiencia y modernización del mercado electrónico de repos en México.