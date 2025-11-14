Banamex ofrecerá bonificación histórica de hasta 30% en El Buen Fin 2025

Conéctate con nosotros

Publicado

Hace 3 horas

en

En el marco de la 15ª edición de El Buen Fin, Banamex anunció una bonificación histórica de hasta 30% para sus clientes que realicen compras a meses sin intereses entre el 13 y el 17 de noviembre de 2025.

Bajo el concepto “¡Dile que sí al Buen Fin en Banamex!”, la institución ofrecerá una bonificación base del 10% en compras a partir de 6 meses sin intereses en negocios participantes. Sin embargo, durante las llamadas “Horas Banamex” —de 3 a 5 p.m., todos los días de la campaña— el beneficio aumentará hasta 30% en establecimientos seleccionados, marcando la promoción más alta en la historia del banco durante este evento comercial.

“En Banamex tenemos el compromiso de mejorar la experiencia de nuestros clientes, porque son el centro de todo lo que hacemos. En esta edición de El Buen Fin reforzaremos esa promesa con una bonificación sin precedentes que busca apoyar la economía familiar y agradecer la confianza de quienes eligen al Banco Nacional de México como su aliado financiero”, destacó Rafael Macías, director de Estrategias Comerciales y Promociones de Banamex.

La promoción aplica para todas las tarjetas de crédito Banamex, tanto físicas como digitales (excepto corporativas), y requiere acumular un monto mínimo de $10,000 pesos en compras participantes, con una bonificación máxima de $10,000 por cliente. Los plazos de pago van de 6 a 36 meses sin intereses, dependiendo de las condiciones de cada comercio.

Además, los clientes que utilicen sus tarjetas de crédito o débito Banamex podrán acceder a descuentos, cupones y precios especiales ofrecidos por más de 150 comercios aliados, entre los que destacan Mercado Libre, Amazon, PayPal, Home Depot, Soriana, Telcel, Liverpool y Aeroméxico, entre otros.

El registro para participar estará disponible del 3 al 17 de noviembre de manera totalmente digital a través de la App Banamex Móvil, en la sección Ofertas, o en el sitio oficial www.banamex.com/buenfin, donde también podrán consultarse los términos, condiciones y comercios participantes.

Con esta iniciativa, Banamex reafirma su compromiso con el consumo responsable, la inclusión financiera y la generación de valor real para sus clientes, consolidándose como uno de los principales impulsores de El Buen Fin 2025.

