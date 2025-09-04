Escuelas de Guerrero podrán captar agua de lluvia

Un total de 37 escuelas públicas de Guerrero recibieron Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) como parte del programa nacional Escuelas con Agua, implementado por la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) en alianza con Rotoplas e Isla Urbana. La iniciativa busca garantizar acceso al agua en comunidades escolares con carencias en el suministro.

El lanzamiento del programa contó con la participación de autoridades municipales, estatales y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de representantes de la Fundación Coca-Cola México, Coca-Cola FEMSA y organizaciones sociales.

Durante el evento, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda expresó: “Agradecer, porque una escuela con agua es una escuela donde se aprende mejor y donde se construyen mejores oportunidades para las próximas generaciones”.

En la Secundaria Técnica Número 1 “Juan de Dios Bátiz”, ubicada en una zona con limitado acceso al recurso, se instaló un sistema con capacidad de captación pluvial de hasta 324,615 litros, en beneficio de 747 estudiantes y docentes.

En total, los sistemas instalados en los 37 planteles alcanzarán una captación estimada de 787,510 litros, volumen equivalente a 80 pipas de agua, con impacto para 7,630 miembros de comunidades escolares que anteriormente dependían de llevar agua desde sus casas o interrumpir clases.

El director de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA, Aldo Castrejón, señaló que “en un país donde más de 17 mil escuelas públicas no cuentan con agua potable, impactando a más de 3.4 millones de estudiantes, asegurar un entorno con acceso seguro al agua resulta fundamental”.

Desde 2021, el programa ha implementado más de 700 sistemas en planteles de nivel básico y medio superior en el país. Cada unidad permite recolectar entre 500 mil y un millón de litros al año, lo que garantiza suministro durante lluvias y almacenamiento para periodos de sequía.

La entrega en Guerrero refuerza el trabajo conjunto entre iniciativa privada, sociedad civil y gobierno para ampliar las alternativas de acceso digno al agua en planteles escolares.