Firman convenio para construir 1.8 millones de viviendas en México
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), junto con las secretarías de Bienestar, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), firmaron un Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con otras 12 instituciones, con el fin de impulsar proyectos de vivienda adecuada y sustentable a través del Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB).
El acuerdo da cumplimiento al Compromiso 48 de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada mediante la construcción de 1.8 millones de hogares para las familias más vulnerables del país, beneficiando a más de 6 millones de personas.
La titular de Sedatu, Edna Vega Rangel, subrayó que este esfuerzo permitirá consolidar y agilizar procesos del programa. “Estoy segura de que caminar juntos permitirá que este enorme programa se convierta en un hito en el diseño y operación de las políticas públicas del Humanismo Mexicano y el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, afirmó.
Dependencias y funciones principales
Cada institución participante contribuirá en el ámbito de sus atribuciones:
- Bienestar: identificación de familias prioritarias y acompañamiento social en territorio.
- Semarnat: análisis de impacto ambiental, cambio de uso de suelo y definición de criterios para vivienda sustentable.
- SICT: planeación y mejora de infraestructura vial y conectividad de nuevos desarrollos habitacionales.
- Indaabin: avalúos y dictámenes técnicos para la desincorporación de bienes del dominio federal.
- Conagua: garantía del derecho humano al agua en proyectos de vivienda.
- INAH e Inbal: protección del patrimonio histórico y artístico en desarrollos habitacionales.
- CFE y Pemex: distribución de electricidad, suministro energético y evaluación de riesgos en infraestructura estratégica.
Construcción y financiamiento
El Programa de Vivienda para el Bienestar contempla:
- Conavi: 500 mil viviendas para personas no derechohabientes con ingresos menores a dos salarios mínimos.
- Infonavit: 1.2 millones de viviendas para acreditados en el mismo rango de ingresos.
- Fovissste: 100 mil viviendas, además de condonación de deudas, congelamiento de saldos y quitas en beneficio de más de 400 mil derechohabientes.
- SHF: financiamiento para comunidades con mayor rezago habitacional.
- Insus: regularización de la tenencia de la tierra para otorgar certeza jurídica a quienes más lo necesitan.
Con este esfuerzo conjunto, el gobierno federal busca consolidar un modelo de vivienda digna, accesible y sustentable, que articule políticas sociales, urbanas y ambientales en beneficio de millones de mexicanos.