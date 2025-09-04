Firman convenio para construir 1.8 millones de viviendas en México

viviendas

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), junto con las secretarías de Bienestar, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), firmaron un Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con otras 12 instituciones, con el fin de impulsar proyectos de vivienda adecuada y sustentable a través del Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB).

El acuerdo da cumplimiento al Compromiso 48 de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada mediante la construcción de 1.8 millones de hogares para las familias más vulnerables del país, beneficiando a más de 6 millones de personas.

La titular de Sedatu, Edna Vega Rangel, subrayó que este esfuerzo permitirá consolidar y agilizar procesos del programa. “Estoy segura de que caminar juntos permitirá que este enorme programa se convierta en un hito en el diseño y operación de las políticas públicas del Humanismo Mexicano y el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, afirmó.

Dependencias y funciones principales

Cada institución participante contribuirá en el ámbito de sus atribuciones:

Bienestar : identificación de familias prioritarias y acompañamiento social en territorio.

: identificación de familias prioritarias y acompañamiento social en territorio. Semarnat : análisis de impacto ambiental, cambio de uso de suelo y definición de criterios para vivienda sustentable.

: análisis de impacto ambiental, cambio de uso de suelo y definición de criterios para vivienda sustentable. SICT : planeación y mejora de infraestructura vial y conectividad de nuevos desarrollos habitacionales.

: planeación y mejora de infraestructura vial y conectividad de nuevos desarrollos habitacionales. Indaabin : avalúos y dictámenes técnicos para la desincorporación de bienes del dominio federal.

: avalúos y dictámenes técnicos para la desincorporación de bienes del dominio federal. Conagua : garantía del derecho humano al agua en proyectos de vivienda.

: garantía del derecho humano al agua en proyectos de vivienda. INAH e Inbal : protección del patrimonio histórico y artístico en desarrollos habitacionales.

: protección del patrimonio histórico y artístico en desarrollos habitacionales. CFE y Pemex: distribución de electricidad, suministro energético y evaluación de riesgos en infraestructura estratégica.

Construcción y financiamiento

El Programa de Vivienda para el Bienestar contempla:

Conavi : 500 mil viviendas para personas no derechohabientes con ingresos menores a dos salarios mínimos.

: 500 mil viviendas para personas no derechohabientes con ingresos menores a dos salarios mínimos. Infonavit : 1.2 millones de viviendas para acreditados en el mismo rango de ingresos.

: 1.2 millones de viviendas para acreditados en el mismo rango de ingresos. Fovissste : 100 mil viviendas, además de condonación de deudas, congelamiento de saldos y quitas en beneficio de más de 400 mil derechohabientes.

: 100 mil viviendas, además de condonación de deudas, congelamiento de saldos y quitas en beneficio de más de 400 mil derechohabientes. SHF : financiamiento para comunidades con mayor rezago habitacional.

: financiamiento para comunidades con mayor rezago habitacional. Insus: regularización de la tenencia de la tierra para otorgar certeza jurídica a quienes más lo necesitan.

Con este esfuerzo conjunto, el gobierno federal busca consolidar un modelo de vivienda digna, accesible y sustentable, que articule políticas sociales, urbanas y ambientales en beneficio de millones de mexicanos.