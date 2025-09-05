Conéctate con nosotros

Zurich México lanza primer seguro especializado para contenedores terrestres

Escuelas de Guerrero podrán captar agua de lluvia

Firman convenio para construir 1.8 millones de viviendas en México

ESIQIE recibe donación de equipos y consumibles

Implicaciones de la modificación a la Importación temporal de calzado

CURP biométrica: debate entre eficiencia y control

Agua CDMX

Gentrificación en México: entre el auge urbano y la urgencia de decisiones informadas

Cuatro meses consecutivos de venta de valores gubernamentales por extranjeros

Guelaguetza experiencia imperdible: Sectur

Publicado

Hace 4 horas

en

Zurich México presentó un seguro pionero diseñado para proteger contenedores durante su tránsito terrestre, convirtiéndose en la primera aseguradora en ofrecer este tipo de cobertura especializada en el país.

El nuevo producto responde a la creciente demanda del sector logístico y de transporte, ofreciendo cobertura directa sobre contenedores desde su entrega por parte de la naviera hasta su devolución en vacío. Según estudios de Zurich, actualmente menos del 40% de los TEUs —unidad estándar de 20 pies— en México cuentan con algún tipo de protección, pese a que anualmente se movilizan más de 9 millones de contenedores, equivalentes a 59.1 millones de toneladas de mercancía.

Celso Soares, Director de Suscripciones de Zurich México, destacó que la iniciativa reafirma el compromiso de la compañía con la innovación en el sector asegurador y con soluciones alineadas a los desafíos del comercio internacional y nacional.

La póliza cubre daños materiales totales o parciales, robo con violencia, riesgos ordinarios de tránsito, gastos de limpieza extraordinarios y multas por demoras, y puede contratarse para contenedores secos, refrigerados (Reefer) o especiales, tanto de 20’ como 40’. Este seguro complementa la póliza de carga, ofreciendo a los operadores logísticos protección integral y reducción significativa del riesgo financiero ante siniestros.

Soares enfatizó que, dado que el 70% del movimiento de contenedores en México se realiza por transporte terrestre, y que los riesgos de robo y daño continúan siendo altos, esta cobertura representa una solución específica que hasta ahora no existía en el mercado.

El seguro estará disponible a nivel nacional para clientes corporativos y operadores logísticos, con contratación directa a través de los canales de Zurich o intermediarios autorizados.

