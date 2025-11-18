Santander México migra toda su infraestructura a la nube con Gravity

Banco Santander México alcanzó uno de los hitos más importantes en la transformación digital de la banca en el país, al convertirse en el primer banco sistémico en migrar el 100 % de su infraestructura tecnológica a Gravity, la plataforma global en la nube del Grupo Santander. Este avance coloca a la institución al nivel de empresas nativas digitales y abre una nueva etapa en su capacidad operativa, escalabilidad y experiencia de usuario.

Felipe García Asencio, director general de Banco Santander México, destacó que esta migración permite evolucionar hacia una plataforma abierta, con una gestión de datos más moderna, eficiente y segura. “Este paso decisivo nos brinda mayor escalabilidad, resiliencia y capacidad de monitoreo. Nos permite absorber el crecimiento transaccional del país y nos pone a la par de empresas tecnológicas que nacieron en la nube. Es un proceso sin precedentes en México, posible gracias al talento de más de 1,500 especialistas de México, España y Chile. Estamos listos para ofrecer una experiencia más ágil, potente y digital a nuestros clientes”, afirmó.

Con esta transición completa a la nube, Santander México tendrá acceso simplificado y seguro a la información operativa, reducirá los tiempos de implementación de nuevas funcionalidades y permitirá actualizaciones más frecuentes en la app. Todo esto se traducirá en una banca más rápida, flexible y con mayor valor para los usuarios.

David Chaos, responsable global de Tecnología y Operaciones Retail & Commercial Banking de Santander, subrayó que Gravity ya opera en España, Estados Unidos, Chile y ahora México. “La experiencia de implementar Gravity en México confirma la fortaleza de nuestros equipos globales y nos acerca al objetivo de consolidarnos como la mejor plataforma abierta de servicios financieros. Con ello, nos posicionamos como el primer gran banco del mundo occidental en operar 100 % en la nube”, apuntó.

Con Gravity como núcleo bancario, Santander México podrá procesar más de 250 mil millones de transacciones al año con estabilidad y eficiencia. Esta plataforma, construida con las mejores capacidades tecnológicas, ha consolidado el liderazgo innovador del Grupo Santander, reconocido recientemente por The Banker como el banco más innovador del mundo.