Talento joven Tech: Thomson Reuters encabeza el ranking 2025

En un entorno donde atraer talento tecnológico especializado define la capacidad de innovar, Thomson Reuters fue reconocida como la empresa número uno en el ranking Employers For Youth Tech 2025 en México. Este estudio, realizado por FirstJob con base en la experiencia de más de 2,200 jóvenes profesionales menores de 35 años, evaluó a empresas de diversos sectores.

Con más de 1,500 profesionales en el país, la compañía ha consolidado su liderazgo gracias a su capacidad para retener, desarrollar e impulsar talento joven, lo que se refleja en soluciones que automatizan procesos y fortalecen la toma de decisiones en los sectores legal, fiscal, contable y de comercio exterior.

Un modelo de desarrollo basado en innovación y propósito

Raúl Caballero, director de Recursos Humanos para North LatAm en Thomson Reuters, destacó que la innovación comienza con el talento:

“En Thomson Reuters sabemos que las soluciones que transforman industrias nacen de equipos comprometidos, curiosos y apasionados. Invertimos en crear un ambiente donde los jóvenes pueden crecer, experimentar con tecnologías emergentes y desarrollar productos que impulsan el futuro del trabajo con integridad y transparencia.”

La estrategia de la compañía se ha enfocado en construir un entorno laboral de excelencia, impulsado por:

Cultura de innovación permanente, con acceso a herramientas de vanguardia como Open Arena , el entorno de IA generativa de Thomson Reuters Labs.

, el entorno de IA generativa de Thomson Reuters Labs. Modalidad híbrida y el programa Flex My Way , que permite trabajar de manera remota hasta 8 semanas al año .

y el programa , que permite trabajar de manera remota hasta . Participación en proyectos de impacto real , acompañados de capacitación continua y desarrollo de carrera junto a expertos globales.

, acompañados de capacitación continua y desarrollo de carrera junto a expertos globales. Iniciativas de bienestar, inclusión y pertenencia que fortalecen la experiencia del talento joven.

Un reconocimiento que fortalece el ecosistema digital mexicano

Este logro se suma a otros reconocimientos obtenidos recientemente en México, como Merco Talento, Merco Empresas y LinkedIn Mejores Empresas, consolidando a Thomson Reuters como una de las compañías más atractivas para jóvenes profesionales del sector tecnológico. Con ello, la empresa continúa fortaleciendo el ecosistema digital del país y generando empleos altamente calificados.

El ranking Employers For Youth es una de las referencias más importantes en América Latina para evaluar la experiencia y las oportunidades de desarrollo del talento joven, y se basa directamente en la percepción de los propios colaboradores.