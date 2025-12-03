CONCANACO SERVYTUR respalda ruta gradual de la reforma laboral

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México) reconoció la apertura del Gobierno de México y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para avanzar hacia una reforma laboral responsable, flexible y gradual, que considera las realidades operativas de millones de empresas familiares.

Desde el inicio de la discusión, la Confederación advirtió los riesgos de una reducción abrupta de la jornada laboral sin acompañamiento ni certezas para empresas y personas trabajadoras. Aunque existían preocupaciones frente a una posible reforma acelerada, CONCANACO SERVYTUR y las cámaras del comercio organizado se mantuvieron en el diálogo técnico e institucional.

Octavio de la Torre, presidente de la Confederación, señaló que permanecer en la mesa permitió que las inquietudes del sector fueran escuchadas y reflejadas en la ruta de implementación presentada este día.

Una ruta construida desde el diálogo técnico

A través de mesas especializadas, la Confederación presentó propuestas concretas y una ruta de adaptación que están siendo consideradas dentro del marco jurídico final.

Este trabajo conjunto se reflejó en el anuncio realizado durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum, acompañada del secretario del Trabajo, Marath Bolaños, donde se presentó la nueva ruta de implementación de la jornada laboral y del esquema de incremento al salario mínimo. También se anunció un ajuste diferenciado para la frontera norte, con el objetivo de mantener la competitividad regional y proteger el poder adquisitivo.

Octavio de la Torre participó en representación del comercio, los servicios y el turismo organizados.

Avances integrados en la reforma que brindan certeza al sector

Aplicación gradual con entrada en vigor en enero de 2027.

con entrada en vigor en enero de 2027. Mantenimiento de un día de descanso semanal obligatorio , sin afectar sectores que operan fines de semana.

, sin afectar sectores que operan fines de semana. Ampliación del margen de horas extras de 9 a 12 por semana, distribuidas hasta en 4 días, ahora con sustento jurídico claro.

de 9 a 12 por semana, distribuidas hasta en 4 días, ahora con sustento jurídico claro. Regulación del uso de horas triples , evitando su aplicación como herramienta operativa habitual.

, evitando su aplicación como herramienta operativa habitual. Mayor flexibilidad en la distribución de la jornada , permitiendo hasta 56 horas semanales (horas ordinarias + 12 extras + 4 adicionales por acuerdo voluntario).

, permitiendo hasta 56 horas semanales (horas ordinarias + 12 extras + 4 adicionales por acuerdo voluntario). Definición más precisa de conductas vinculadas a trata de personas , reforzando la protección de derechos humanos.

, reforzando la protección de derechos humanos. Negociación directa entre empleador y persona trabajadora para definir jornadas sin exceder 12 horas diarias.

para definir jornadas sin exceder 12 horas diarias. Control electrónico de jornada , con régimen especial para MiPyMEs que permitirá plazos diferenciados o excepciones.

, con régimen especial para MiPyMEs que permitirá plazos diferenciados o excepciones. Reconocimiento legal del banco de horas y la jornada compactada , brindando certeza jurídica a sectores con alta variabilidad en la demanda.

, brindando certeza jurídica a sectores con alta variabilidad en la demanda. Incremento al salario mínimo, con un esquema diferenciado para la frontera norte a fin de mantener la competitividad e impulsar el ingreso de las personas trabajadoras.

Propuesta pendiente: subsidio a horas extra a partir de la hora 41

Pese a los avances, CONCANACO SERVYTUR subrayó que aún falta un componente crucial para asegurar una reforma integral.

La Confederación señaló que el sector está en condiciones de mejorar el salario, pero no de absorber más impuestos y costos laborales sin comprometer su operación. Por ello, propuso implementar un subsidio a las horas extra a partir de la 41ª hora semanal, con el fin de:

Compartir el costo entre empleadores y Estado.

Evitar impactos financieros derivados de la eliminación del uso operativo de horas triples.

Incentivar la contratación en lugar de penalizarla con mayores cargas fiscales.

Este apoyo debe enfocarse a las MiPyMEs registradas ante el IMSS, que representan más del 75 % de los negocios familiares formales en el país. De no aplicarse, el costo adicional por trabajador podría superar los 65 mil pesos anuales, afectando la estabilidad del empleo.

Octavio de la Torre aseguró que la reforma avanza en la dirección correcta, pero advirtió que para ser verdaderamente justa requiere cerrar el círculo con respaldo fiscal: “Si vamos a pagar mejor al trabajador, necesitamos el apoyo del Estado para sostener la formalidad y evitar despidos.”

Disposición a continuar el trabajo técnico

CONCANACO SERVYTUR México reiteró su disposición a seguir acompañando el proceso legislativo y colaborar técnicamente con las autoridades para garantizar una implementación efectiva, equitativa y sostenible para las familias trabajadoras y las empresas familiares que generan empleo.