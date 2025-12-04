Empresarios de Norteamérica respaldan extender el T-MEC

El Consejo Mexicano de Negocios, el Business Roundtable de Estados Unidos y el Business Council of Canada emitieron una declaración conjunta con motivo de la primera Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC /USMCA/CUSMA).

Las organizaciones señalaron que, durante décadas, el comercio y la integración de las cadenas de suministro en América del Norte han generado beneficios económicos significativos para los tres países. Recordaron que, desde la entrada en vigor del T-MEC, la actividad económica transfronteriza ha crecido, impulsando el desarrollo, la creación de empleo y la competitividad regional.

De cara a la próxima revisión del tratado, las asociaciones instaron a los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá a trabajar de manera expedita para extender y fortalecer el acuerdo. Subrayaron que preservar esta alianza trilateral, profundizar la cooperación en materia de seguridad económica y restablecer el libre comercio de bienes que cumplen con las reglas del T-MEC fortalecería la prosperidad a largo plazo de las empresas y los trabajadores de la región.