SEMOVI y Mercado Pago extienden alianza para recarga digital de la Tarjeta MI hasta 2027

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) y Mercado Pago renovaron su alianza para digitalizar la recarga de la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), vigente desde marzo de 2022, extendiendo la colaboración hasta finales de 2027.

Desde el inicio de la iniciativa y hasta septiembre de 2025, se han registrado más de 35 millones de recargas por un valor acumulado superior a 1,500 millones de pesos, equivalentes a más de 300 millones de viajes en promedio en la red de transporte público de la capital, incluyendo Metro, Metrobús, Trolebús, Cablebús y RTP.

La digitalización ha mostrado alta adopción entre los usuarios, con un 85 % de las recargas realizadas desde la app de Mercado Pago, disponible para Android y iOS. En septiembre, más de 430 mil personas realizaron más de 1.2 millones de recargas, con un promedio de 52 pesos por transacción, cifras récord desde el inicio de la alianza.

Los métodos de pago más utilizados son: saldo en cuenta (45 %), tarjeta de débito (30 %) y tarjeta de crédito (13 %), mientras que 12 % de las recargas se financian directamente mediante créditos de Mercado Pago.

Además del canal digital, más de 8,600 tiendas físicas en la Ciudad de México y área metropolitana operan como centros de recarga, incluyendo tiendas de abarrotes, farmacias, papelerías y locales de comida, generando un flujo adicional de clientes y oportunidades de ingresos para estos negocios.

La renovación de esta alianza busca modernizar la movilidad urbana, facilitar el acceso a recargas y ofrecer una experiencia más sencilla, segura e incluyente para los millones de personas que se trasladan diariamente en la capital del país.