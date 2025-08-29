Que rentar o comprar sea tan fácil como pedir Uber: Spot2

La tecnología que acompaña la digitalización de los procesos comerciales ha permitido reducir los tiempos de venta de seis a dos meses y con los datos que recopila, el objetivo “hacen mejores y más transacciones”, comentó Pablo Gadsden, Co-Founder y Chief Growth Officer en Spot2.

En entrevista con la periodista Mariel Zúñiga en su programa En Concreto Contigo comentó, queremos que sea tan fácil encontrar una propiedad comercial y rentarla o comprarla como pides ahora un Uber o un Didi.

El ejecutivo Co-Founder de Spot2 apuntó trabajan en digitalizando procesos que antes eran muy poco tecnológicos, poco eficientes, pero que ya se vuelve una realidad para todos. Dejamos atrás todo ese proceso tradicional de poner la lona, poner tu celular y esperar a ver qué sucede.

El especialista señaló que, en la actualidad, lo primero que hace una persona que está buscando una propiedad es ir a Google o ir a Chat GPT, a partir de ahí se empieza a entender la necesidad del cliente.

Señaló que “el corazón de estos dos son los datos”, tenemos tantos datos, que tenemos que entender, qué es lo que tenemos, y al usuario, para qué les funciona, “cada propiedad individual es una propiedad que tiene características, especificaciones completamente distintas a todas las demás”, afirmó.

Todo eso son datos que, si los logras entender, te pueden contar una historia para que, al momento de tomar la decisión, ya sea el desarrollador o ya sea el inquilino futuro, pueda tomar la decisión más rápida de saber si ese local, oficina o esa bodega es la que le conviene por esos datos ofrecido.

Pablo Gadsden informó que han cerrado más de 500 transacciones comerciales de todos los tamaños

Aquí al ser un Marketplace, una plataforma inmobiliaria, no discriminamos si alguien quiere un local de 10 metros o alguien quiere un local de 2000 metros o una oficina de para una persona o para mil personas, no una nave industrial grande, chiquita.

“Creo que no solo hacer mejores transacciones, sino hacer más transacciones”, apuntó Gadsden.

Spot2.mx es la plataforma de inmuebles comerciales en México, que conecta eficazmente a empresas, bróker y propietarios con espacios comerciales, oficinas y naves industriales disponibles en todo el país de la manera más fácil, rápida y transparente.