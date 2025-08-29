Conéctate con nosotros

Inmobiliario Tecnología

Que rentar o comprar sea tan fácil como pedir Uber: Spot2

Inmobiliario Vivienda

AMPI, reconocida como la mejor Asociación Inmobiliaria de Latinoamérica en 2025

Inmobiliario

Fibra MTY logra aprobación SBTi para metas climáticas Net-Zero

Inmobiliario

Criterios para identificar deudores abusivos: Blun.M2

Inmobiliario

Puebla: precios competitivos y alta plusvalía impulsan la vivienda

Inmobiliario

Tuzoforo Inmobiliario Industrial y Pyme 2.5 llega a Hidalgo

Inmobiliario

AMEFIBRA y AMEXCAP promueven inversión en México desde Nueva York

CONSTRUCCIÓN Inmobiliario

Crece disponibilidad en el sector industrial: SIRSA CONSTRUCCIÓN 

Inmobiliario

Reconversión de inmuebles reduce tiempos de ROI: GAYA

Inmobiliario

Gentrificación redefine fronteras socioeconómicas urbanas: Propiedades.com

Inmobiliario

Que rentar o comprar sea tan fácil como pedir Uber: Spot2

Publicado

Hace 8 horas

en

La tecnología que acompaña la digitalización de los procesos comerciales ha permitido reducir los tiempos de venta de seis a dos meses y con los datos que recopila, el objetivo “hacen mejores y más transacciones”, comentó Pablo Gadsden, Co-Founder y Chief Growth Officer en Spot2. 

En entrevista con la periodista Mariel Zúñiga en su programa En Concreto Contigo comentó, queremos que sea tan fácil encontrar una propiedad comercial y rentarla o comprarla como pides ahora un Uber o un Didi.

El ejecutivo Co-Founder de Spot2 apuntó trabajan en digitalizando procesos que antes eran muy poco tecnológicos, poco eficientes, pero que ya se vuelve una realidad para todos. Dejamos atrás todo ese proceso tradicional de poner la lona, poner tu celular y esperar a ver qué sucede. 

El especialista señaló que, en la actualidad, lo primero que hace una persona que está buscando una propiedad es ir a Google o ir a Chat GPT, a partir de ahí se empieza a entender la necesidad del cliente.

Señaló que “el corazón de estos dos son los datos”, tenemos tantos datos, que tenemos que entender, qué es lo que tenemos, y al usuario, para qué les funciona, “cada propiedad individual es una propiedad que tiene características, especificaciones completamente distintas a todas las demás”, afirmó.

Todo eso son datos que, si los logras entender, te pueden contar una historia para que, al momento de tomar la decisión, ya sea el desarrollador o ya sea el inquilino futuro, pueda tomar la decisión más rápida de saber si ese local, oficina o esa bodega es la que le conviene por esos datos ofrecido.

Pablo Gadsden informó que han cerrado más de 500 transacciones comerciales de todos los tamaños

Aquí al ser un Marketplace, una plataforma inmobiliaria, no discriminamos si alguien quiere un local de 10 metros o alguien quiere un local de 2000 metros o una oficina de para una persona o para mil personas, no una nave industrial grande, chiquita.

“Creo que no solo hacer mejores transacciones, sino hacer más transacciones”, apuntó Gadsden.

Spot2.mx es la plataforma de inmuebles comerciales en México, que conecta eficazmente a empresas, bróker y propietarios con espacios comerciales, oficinas y naves industriales disponibles en todo el país de la manera más fácil, rápida y transparente. 

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.