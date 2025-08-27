Fibra MTY logra aprobación SBTi para metas climáticas Net-Zero

Monterrey, N.L., 27 de agosto de 2025. – Fibra Mty (BMV: FMTY14), fideicomiso de inversión en bienes raíces, anunció la aprobación de sus metas climáticas Net-Zero por parte de la Science Based Targets initiative (SBTi), convirtiéndose en la primera empresa del sector inmobiliario en México en alcanzar este reconocimiento internacional.

La validación por parte de la SBTi acredita que los objetivos de reducción de emisiones de Fibra MTY están alineados con la ciencia climática y las metas del Acuerdo de París, consolidando su compromiso con la transición hacia una economía baja en carbono.

Metas aprobadas por SBTi:

Meta a corto plazo (2030): Reducir en un 55.6% las emisiones de gases de efecto invernadero (alcance 1, 2 y 3) por metro cuadrado, con base en 2023.

Reducir en un las emisiones de gases de efecto invernadero (alcance 1, 2 y 3) por metro cuadrado, con base en 2023. Meta a largo plazo (2050): Alcanzar una reducción del 99.6% en las emisiones por metro cuadrado.

Alcanzar una reducción del en las emisiones por metro cuadrado. Meta Net-Zero general: Cero emisiones netas en toda la cadena de valor a más tardar en 2050.

“Este logro refleja nuestro compromiso con la descarbonización basada en ciencia y nos posiciona como un referente de sostenibilidad en el sector inmobiliario en México”, afirmó Jorge Avalos Carpinteyro, Director General de Fibra Mty.

La SBTi, respaldada por organizaciones como CDP, el Pacto Mundial de la ONU, el WRI y el WWF, es el estándar más reconocido a nivel mundial para la validación de metas climáticas corporativas. Más de 8,000 empresas globales participan actualmente en esta iniciativa.

Esta validación se integra al Plan Estratégico de Sustentabilidad 2026–2030 de Fibra Mty, que busca generar valor ambiental, social y económico con una visión de largo plazo.

Con esta acción, Fibra Mty reafirma su liderazgo en el mercado de FIBRAs en México y fortalece su posición como empresa pionera en sostenibilidad dentro del sector inmobiliario.