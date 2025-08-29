Conéctate con nosotros

Inmobiliario Vivienda

AMPI, reconocida como la mejor Asociación Inmobiliaria de Latinoamérica en 2025

Inmobiliario Tecnología

Que rentar o comprar sea tan fácil como pedir Uber: Spot2

Inmobiliario

Fibra MTY logra aprobación SBTi para metas climáticas Net-Zero

Inmobiliario

Criterios para identificar deudores abusivos: Blun.M2

Inmobiliario

Puebla: precios competitivos y alta plusvalía impulsan la vivienda

Inmobiliario

Tuzoforo Inmobiliario Industrial y Pyme 2.5 llega a Hidalgo

Inmobiliario

AMEFIBRA y AMEXCAP promueven inversión en México desde Nueva York

CONSTRUCCIÓN Inmobiliario

Crece disponibilidad en el sector industrial: SIRSA CONSTRUCCIÓN 

Inmobiliario

Reconversión de inmuebles reduce tiempos de ROI: GAYA

Inmobiliario

Gentrificación redefine fronteras socioeconómicas urbanas: Propiedades.com

Inmobiliario

AMPI, reconocida como la mejor Asociación Inmobiliaria de Latinoamérica en 2025

Publicado

Hace 7 horas

en

República Dominicana, 28 de julio de 2025. – La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) fue distinguida como la Asociación Destacada de Latinoamérica 2025 por la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana (CILA), organismo que agrupa a las principales asociaciones y cámaras inmobiliarias de América Latina, el Caribe y Norteamérica.

El galardón fue entregado en el marco del X Congreso Inmobiliario Latinoamericano 2025, celebrado en República Dominicana, donde Karim Oviedo Ramírez, presidente nacional de la AMPI, recibió el reconocimiento acompañado de su equipo de trabajo.

Durante el evento, líderes y especialistas coincidieron en que este reconocimiento refleja la consolidación de México como referente en la profesionalización y desarrollo del sector inmobiliario en la región.

Este reconocimiento demuestra que lo hecho en México está muy bien hecho”, afirmó Oviedo, destacando que la AMPI continuará impulsando la capacitación, innovación y colaboración entre los profesionales inmobiliarios.

El Congreso, que en su edición pasada en Ecuador reunió a más de 300 asistentes y 20 conferencistas, se ha consolidado como un espacio clave para la actualización, el networking y la generación de negocios en el mercado inmobiliario internacional.

El evento sirvió como un espacio clave para la capacitación, el networking y la actualización sobre las tendencias del mercado global. 

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.