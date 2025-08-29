AMPI, reconocida como la mejor Asociación Inmobiliaria de Latinoamérica en 2025

República Dominicana, 28 de julio de 2025. – La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) fue distinguida como la Asociación Destacada de Latinoamérica 2025 por la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana (CILA), organismo que agrupa a las principales asociaciones y cámaras inmobiliarias de América Latina, el Caribe y Norteamérica.

El galardón fue entregado en el marco del X Congreso Inmobiliario Latinoamericano 2025, celebrado en República Dominicana, donde Karim Oviedo Ramírez, presidente nacional de la AMPI, recibió el reconocimiento acompañado de su equipo de trabajo.

Durante el evento, líderes y especialistas coincidieron en que este reconocimiento refleja la consolidación de México como referente en la profesionalización y desarrollo del sector inmobiliario en la región.

“Este reconocimiento demuestra que lo hecho en México está muy bien hecho”, afirmó Oviedo, destacando que la AMPI continuará impulsando la capacitación, innovación y colaboración entre los profesionales inmobiliarios.

El Congreso, que en su edición pasada en Ecuador reunió a más de 300 asistentes y 20 conferencistas, se ha consolidado como un espacio clave para la actualización, el networking y la generación de negocios en el mercado inmobiliario internacional.

El evento sirvió como un espacio clave para la capacitación, el networking y la actualización sobre las tendencias del mercado global.