AMPI solicita apoyo para localizar a su asociada Lilia Robles Mendoza, desaparecida en Reynosa

Reynosa, Tamaulipas, 20 de octubre de 2025.– La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. (AMPI) emitió un llamado urgente para localizar a su asociada Lilia Robles Mendoza, desaparecida desde la mañana del domingo 19 de octubre en Reynosa, Tamaulipas.

De acuerdo con la información oficial, Lilia fue vista por última vez conduciendo un automóvil Nissan color rojo cereza, modelo 2020. La profesional, reconocida en el sector inmobiliario por su compromiso y calidad humana, tiene 50 años, mide 1.65 metros, pesa aproximadamente 76 kilogramos y presenta complexión robusta, tez morena clara, cabello castaño oscuro crespo y abundante, y ojos cafés oscuro. Entre sus señas particulares destacan cicatrices en el abdomen y una pequeña cicatriz entre las cejas.

AMPI hizo un llamado a la comunidad inmobiliaria, a aliados y a la sociedad en general para difundir únicamente información oficial y evitar la propagación de versiones no confirmadas que puedan entorpecer las labores de búsqueda.

Las autoridades y la propia asociación solicitan que cualquier información sobre su paradero se reporte de inmediato a las autoridades competentes o al número oficial 8343186150.

En su comunicado, AMPI expresó solidaridad con los familiares de Lilia y reafirmó su coordinación constante con las autoridades para garantizar todo el apoyo necesario en la pronta localización de la profesional.

Lic. Karim Antonio Oviedo Ramírez, Presidente Nacional de AMPI México, y el personal de la asociación, reiteraron el llamado a la unidad, empatía y responsabilidad, asegurando que “hoy más que nunca, AMPI está unida con Lilia y su familia”.