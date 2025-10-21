Grupo Coppel impulsa inclusión financiera y sostenibilidad con energía limpia y educación

Grupo Coppel continúa fortaleciendo su compromiso con la inclusión financiera, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo social, según su Informe de Sostenibilidad 2024. Durante el año pasado, más de 690 mil personas accedieron por primera vez a productos o servicios financieros de la compañía, reforzando la generación de oportunidades y el bienestar económico en las comunidades donde opera.

“Cada paso cuenta. En Grupo Coppel entendemos la sostenibilidad como la manera de hacer mejor las cosas todos los días”, señaló Susana Coppel, Directora de Sostenibilidad de Grupo Coppel y Presidenta de Fundación Coppel. “Buscamos generar oportunidades de desarrollo, crear valor compartido, reducir el impacto ambiental y hacerlo con las mejores prácticas empresariales”.

Avances en transición energética

La compañía reportó que 710 inmuebles, equivalentes al 40% de sus tiendas, funcionan con paneles solares, un incremento del 16% respecto al año anterior. Su flota eléctrica e híbrida creció 35%, alcanzando 530 unidades, mientras que el 99% de las tiendas utiliza iluminación LED y un tercio emplea sistemas de aire acondicionado Inverter, reduciendo hasta un 40% el consumo energético.

Estas medidas, junto con un mayor uso del ferrocarril para transporte de mercancías, permitieron evitar la emisión de 51 mil toneladas de CO₂e, equivalente a sembrar cinco veces el arbolado del Bosque de Chapultepec. Además, se recuperaron 21,800 toneladas de residuos reciclables, representando el 80% del material aprovechable generado en la operación.

Educación y desarrollo del talento

En materia educativa, 20 mil colaboradores y familiares recibieron becas académicas que cubrieron el 50% de sus colegiaturas, desde nivel preescolar hasta universitario. Más de mil colaboradores concluyeron estudios de educación media superior, superior y posgrado a través de la Universidad Corporativa, y se impartieron 2.5 millones de horas de formación, un promedio de 20 horas por colaborador.

Impacto social y gobernanza

Fundación Coppel benefició a más de 5 millones de personas mediante alianzas con 232 socios estratégicos, impulsando la educación, cultura, desarrollo económico y atención a emergencias. En gobernanza, más de 4,900 proveedores fueron evaluados bajo criterios de sostenibilidad, derechos humanos y ética, fortaleciendo la transparencia e inclusión interna.

Gracias a estos avances, Coppel y BanCoppel lideran el ranking de Integridad Corporativa IC500 y Coppel fue reconocida entre las empresas más éticas de México en el Ranking E+E 2024, consolidando su compromiso con la sostenibilidad, la educación y la inclusión financiera.