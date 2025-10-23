Conéctate con nosotros

Inmobiliario Noticias

Encuesta AMPI 2025: digitalización y márgenes estables en el sector inmobiliario

Inmobiliario Real Estate Sustentabilidad

Terralago, primer conjunto urbano de México con certificación LEED Gold for Communities v4.1

Inmobiliario Sustentabilidad

Grupo Coppel impulsa inclusión financiera y sostenibilidad con energía limpia y educación

Inmobiliario Noticias

AMPI solicita apoyo para localizar a su asociada Lilia Robles Mendoza, desaparecida en Reynosa

FINANZAS Inmobiliario Vivienda

Sellos de impago: presión social que afecta a familias con deudas hipotecarias

Bancos Economía Inmobiliario Vivienda

México registra caída de 6% en hipotecas, mientras Colombia crece 15%: Cibergestión

Inmobiliario Vivienda

Demanda de oficinas en CDMX crece 84%: CBRE reporta su mejor nivel desde 2020

Inmobiliario Tecnología

Huella Estructural impulsa el monitoreo preventivo de edificaciones en México con sensores inteligentes

CONSTRUCCIÓN Inmobiliario Sustentabilidad

RUBA celebra 20 años de crecimiento sostenido y fortalece su liderazgo en el sector vivienda

Inmobiliario

Bridgestone lanza Triple Protección ante el aumento de baches en la CDMX

Inmobiliario

Encuesta AMPI 2025: digitalización y márgenes estables en el sector inmobiliario

Publicado

Hace 18 horas

en

Chihuahua, Chih., 22 de octubre de 2025. — Los profesionales inmobiliarios en México avanzan hacia una operación más digital, formal y con márgenes estables, de acuerdo con la Encuesta AMPI 2025, aplicada a 255 asociados de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Aunque el estudio no representa a todo el sector, ofrece una radiografía precisa del comportamiento de los corredores inmobiliarios formales, sus herramientas de gestión, márgenes de comisión y tiempos de colocación de propiedades, lo que lo convierte en un termómetro relevante para inversionistas, desarrolladores y tomadores de decisión en el mercado inmobiliario.

Claves del reporte

  • Estructura y propiedad. El 67% de los agentes opera de forma independiente y 63% son dueños o broker owners, lo que refleja agilidad en la toma de decisiones.
  • Márgenes defensivos. Las comisiones se concentran en el rango de 5–6%, con 75% de los agentes utilizando contrato de adhesión PROFECO, lo que refuerza la gobernanza y la certeza jurídica.
  • Velocidad comercial. Los tiempos promedio para colocar inmuebles se ubican entre 1–3 meses en renta y 3–6 meses en venta, lo que permite flujos más predecibles para inversionistas.
  • Digitalización. El 76% opera con CRM y 96% usa redes sociales; 83% pauta en portales inmobiliarios, destacando EasyBroker como herramienta líder e Inmuebles24 y Vivanuncios como vitrinas predominantes.
  • Profesionalización. El 89% cuenta con certificaciones y 59% tiene programas de capacitación continua en ventas, normatividad y marketing digital.

Señales para el mercado

La encuesta refleja transaccionalidad más predecible, flujos de negocio (deal flow) más trazables y un uso creciente de la analítica comercial. Además, la adopción del contrato PROFECO y mejores controles administrativos fortalecen la confianza de inversionistas y la bancabilidad de las operaciones.

En materia comercial, los rangos de renta se concentran entre $10,000 y $50,000 pesos mensuales, mientras que el mayor dinamismo en ventas se da entre los $2.5 y $10 millones de pesos, definiendo el núcleo del apetito de mercado actual.

Perspectiva AMPI

El presidente de la AMPI, Jorge Paredes Guerra, destacó que “la lectura para los negocios es clara: márgenes defendidos, cierres más predecibles y operación basada en datos. Falta avanzar en cumplimiento y analítica comercial, pero el profesional inmobiliario ya opera con un enfoque empresarial que reduce riesgos y mejora la experiencia del cliente”.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.