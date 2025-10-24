University Tower® se une a la Mega Procesión de las Catrinas 2025 en CDMX

En una muestra de compromiso con la cultura, la identidad y las tradiciones mexicanas, University Tower®, la torre residencial más alta de Paseo de la Reforma, se suma por segundo año consecutivo como patrocinador oficial de la 12ª edición de la Mega Procesión de las Catrinas, uno de los eventos culturales más emblemáticos de la Ciudad de México.

La procesión se llevará a cabo el domingo 26 de octubre a las 18:00 horas, partiendo del Ángel de la Independencia y recorriendo todo Paseo de la Reforma, con un despliegue artístico de color, música, arte y memoria colectiva.

Organizada por Mega Body Paint México A.C., esta edición reunirá a más de 15 mil voluntarios, 250 maquillistas profesionales acreditados y 40 contingentes temáticos, además de contar con la participación de ONU Mujeres, bajo la iniciativa “Catrinas por la Igualdad”, que promueve la equidad de género a través del arte y la cultura.

“Participar en la Mega Procesión de las Catrinas va mucho más allá de una colaboración institucional: significa ser parte de una celebración que conecta con la identidad misma de nuestra ciudad. Ver cómo la procesión transita frente a University Tower® es un recordatorio de que la arquitectura también puede convivir con la tradición, con la historia y con la vida urbana de México”, señaló Ingrid Acebo, Directora de Proyecto de University Tower®.

Tradición y modernidad: una experiencia que une generaciones

Durante la celebración, University Tower® instalará una carpa de caracterización y experiencia donde los asistentes podrán prepararse y transformarse en catrinas. Además, participará con dos catrinas abanderadas y una catrina monumental de 2.80 metros, símbolo de orgullo por las raíces mexicanas y de la armonía entre modernidad y cultura.

Ubicada en Paseo de la Reforma 150, University Tower® se integra de manera icónica al paisaje urbano que enmarca la procesión. Su arquitectura contemporánea representa un homenaje a la evolución de la Ciudad de México y al diálogo entre innovación, arte y tradición.

“En University Tower® creemos que la ciudad no solo se construye con edificios, sino con experiencias, cultura y vínculos que trascienden. Ser parte de la Mega Procesión de las Catrinas es una forma de honrar lo que somos y lo que nos une como comunidad”, agregó Acebo.

Una tradición que celebra la vida

Desde hace más de una década, la Mega Procesión de las Catrinas se ha consolidado como una de las expresiones culturales más esperadas del Día de Muertos en la capital, uniendo a miles de personas en un mismo recorrido por el arte, la igualdad y el orgullo de ser mexicanos.

University Tower® invita a la ciudadanía a disfrutar del evento, capturar fotografías o videos del contingente de la torre y compartirlos en redes sociales con el hashtag #Catrinas2025 y mencionando @theuniversitytower, para celebrar juntos la esencia de México: una fusión entre pasado, presente y futuro.