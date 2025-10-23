Xerox presenta dos nuevas prensas digitales en PRINTING United

Xerox presentó en PRINTING United Expo su nueva Serie de Producción Xerox® Proficio™, con el lanzamiento de las prensas Xerox® Proficio™ PX300 y Xerox® Proficio™ PX500. Diseñadas para fortalecer la competitividad de los proveedores de impresión en el mercado de color de producción media, estas nuevas prensas marcan un paso adelante en la evolución tecnológica de la compañía.

La introducción de Proficio, nueva marca insignia de la línea de prensas de producción de Xerox, representa el inicio de una nueva era para la impresión profesional. El nombre, derivado del verbo latino proficio —que significa progresar, avanzar y tener éxito—, refleja el compromiso de la empresa con el crecimiento y la innovación de sus clientes en un entorno de cambio constante.

Basada en una plataforma que integra lo más avanzado en imagen, automatización e inteligencia artificial, la Serie Proficio fue concebida para ofrecer mayor rendimiento, eficiencia y rentabilidad a los proveedores de impresión.

“Las condiciones del mercado y las expectativas de los clientes han cambiado de tal manera que la diferenciación y la eficiencia son más cruciales que nunca”, señaló Terry Antinora, vicepresidente de Producto e Ingeniería de Xerox. “Las nuevas prensas Proficio refuerzan nuestro liderazgo en automatización, ciencia del color y tecnología Beyond CMYK, ayudando a los proveedores a diferenciarse, mejorar su productividad y aumentar sus ganancias”.

Principales características

Velocidad y flexibilidad: Las Proficio PX300 y PX500 imprimen a 85 y 100 páginas por minuto , respectivamente, ofreciendo opciones que se ajustan a distintas necesidades de producción.

Las Proficio PX300 y PX500 imprimen a , respectivamente, ofreciendo opciones que se ajustan a distintas necesidades de producción. Calidad de imagen superior: Su resolución Ultra HD y una quinta estación de color opcional permiten acabados Beyond CMYK, con tintas como rosa fluorescente, transparente o de bajo brillo, ideales para aplicaciones de alto valor.

Su resolución y una permiten acabados Beyond CMYK, con tintas como rosa fluorescente, transparente o de bajo brillo, ideales para aplicaciones de alto valor. Rendimiento constante: Los nuevos módulos de desempeño garantizan precisión en densidad y registro de color en tiempo real, además de reducir la estática en materiales sintéticos para un apilado y acabado más limpio.

Los nuevos módulos de desempeño garantizan precisión en densidad y registro de color en tiempo real, además de reducir la estática en materiales sintéticos para un apilado y acabado más limpio. Automatización inteligente: Equipadas con el servidor de impresión Xerox con tecnología Fiery® FS700X, exclusivo para las PX300 y PX500, las prensas optimizan flujos de trabajo y mejoran la productividad.

Las nuevas prensas se integran completamente al ecosistema de producción de Xerox, conectando soluciones como Xerox® FreeFlow®, XMPie® y herramientas de flujo de trabajo con IA y analítica en tiempo real, lo que permite acelerar la preparación de trabajos, reducir costos y mejorar la eficiencia operativa.

Xerox iniciará la recepción de pedidos en marzo de 2026, con envíos programados para el primer semestre de 2026.

Para más información, visite a Xerox en PRINTING United (stand 4521), del 22 al 24 de octubre, o explore el portafolio completo en Xerox.com.