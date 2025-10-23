Conéctate con nosotros

Noticias

Xerox presenta dos nuevas prensas digitales en PRINTING United

De tu interés Noticias

Grupo Modelo cumple 100 años: innovación, orgullo y legado hecho en México

Inmobiliario Noticias

Encuesta AMPI 2025: digitalización y márgenes estables en el sector inmobiliario

FINANZAS Finanzas personales Noticias

Laboratorio Médico del Chopo ofrecerá hasta 35% de descuento en estudios durante El Buen Fin 2025

Noticias

Relaciónese con el dinero en la SNEF

Empresas Noticias Tecnología

ANAPS pide separar a la industria de dispositivos médicos de la farmacéutica en México

Empresas Noticias Tecnología

CANACINTRA pide incluir a MiPyMEs y generación distribuida en nueva convocatoria eléctrica

Noticias

Estimaciones macro sin grandes cambios

Noticias

Cuentas de Vector Global fueron adquiridas por Insigneo

Noticias

Canadevi no ve crisis en el sector; pero urge a agilizar trámites y permisos

Noticias

Xerox presenta dos nuevas prensas digitales en PRINTING United

Publicado

Hace 18 horas

en

Xerox presenta dos nuevas prensas digitales en PRINTING United

Xerox presentó en PRINTING United Expo su nueva Serie de Producción Xerox® Proficio™, con el lanzamiento de las prensas Xerox® Proficio™ PX300 y Xerox® Proficio™ PX500. Diseñadas para fortalecer la competitividad de los proveedores de impresión en el mercado de color de producción media, estas nuevas prensas marcan un paso adelante en la evolución tecnológica de la compañía.

La introducción de Proficio, nueva marca insignia de la línea de prensas de producción de Xerox, representa el inicio de una nueva era para la impresión profesional. El nombre, derivado del verbo latino proficio —que significa progresar, avanzar y tener éxito—, refleja el compromiso de la empresa con el crecimiento y la innovación de sus clientes en un entorno de cambio constante.

Basada en una plataforma que integra lo más avanzado en imagen, automatización e inteligencia artificial, la Serie Proficio fue concebida para ofrecer mayor rendimiento, eficiencia y rentabilidad a los proveedores de impresión.

“Las condiciones del mercado y las expectativas de los clientes han cambiado de tal manera que la diferenciación y la eficiencia son más cruciales que nunca”, señaló Terry Antinora, vicepresidente de Producto e Ingeniería de Xerox. “Las nuevas prensas Proficio refuerzan nuestro liderazgo en automatización, ciencia del color y tecnología Beyond CMYK, ayudando a los proveedores a diferenciarse, mejorar su productividad y aumentar sus ganancias”.

Principales características

  • Velocidad y flexibilidad: Las Proficio PX300 y PX500 imprimen a 85 y 100 páginas por minuto, respectivamente, ofreciendo opciones que se ajustan a distintas necesidades de producción.
  • Calidad de imagen superior: Su resolución Ultra HD y una quinta estación de color opcional permiten acabados Beyond CMYK, con tintas como rosa fluorescente, transparente o de bajo brillo, ideales para aplicaciones de alto valor.
  • Rendimiento constante: Los nuevos módulos de desempeño garantizan precisión en densidad y registro de color en tiempo real, además de reducir la estática en materiales sintéticos para un apilado y acabado más limpio.
  • Automatización inteligente: Equipadas con el servidor de impresión Xerox con tecnología Fiery® FS700X, exclusivo para las PX300 y PX500, las prensas optimizan flujos de trabajo y mejoran la productividad.

Las nuevas prensas se integran completamente al ecosistema de producción de Xerox, conectando soluciones como Xerox® FreeFlow®, XMPie® y herramientas de flujo de trabajo con IA y analítica en tiempo real, lo que permite acelerar la preparación de trabajos, reducir costos y mejorar la eficiencia operativa.

Xerox iniciará la recepción de pedidos en marzo de 2026, con envíos programados para el primer semestre de 2026.

Para más información, visite a Xerox en PRINTING United (stand 4521), del 22 al 24 de octubre, o explore el portafolio completo en Xerox.com.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.