Tres festivales gastronómicos celebran la cocina de Guerrero en 2025

Guerrero se prepara para cerrar el año con una agenda gastronómica que celebra la diversidad y tradición de su cocina. Tres eventos destacan en la región: Taxco de mis Sabores, Guerrero Culinario y el 12° Festival Internacional del Pescado a la Talla, ofreciendo a locales y turistas la oportunidad de disfrutar de platillos autóctonos, talleres, catas y experiencias culturales.

Taxco de mis Sabores

Del 3 al 11 de octubre, el Pueblo Mágico de Taxco alberga la segunda edición del festival, con más de 20 expositores restauranteros. Los asistentes podrán degustar el mole rosa, pozoles, postres, cafés de altura y mezcales. Además, habrá recorridos culturales, cine café y cenas con chefs invitados, en un ambiente que combina luces, aromas y música.

Guerrero Culinario

En diciembre, Ixtapa-Zihuatanejo será el escenario de este festival que reúne lo mejor de las ocho regiones del estado: Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Centro, Norte, Montaña, Tierra Caliente y La Sierra. Chefs y cocineras tradicionales ofrecerán platillos típicos, menús maridados, catas de mezcal y café, talleres y una muestra artesanal que refleja la identidad guerrerense.

12° Festival Internacional del Pescado a la Talla

Los días 5 y 6 de diciembre, Playa Bonfil, Acapulco, celebrará este festival frente al mar, dedicado al pescado a la talla, un platillo tradicional adobado y preparado al carbón. El evento contará con concursos, música, venta de mariscos y la participación de chefs nacionales e internacionales, consolidando a Acapulco como un referente del turismo gastronómico en México.

Estos tres festivales destacan la riqueza culinaria del Hogar del Sol, invitando a disfrutar de su herencia gastronómica y cultural en entornos que van desde calles coloniales hasta playas doradas.

Para más información sobre las actividades, consulta los sitios web y redes sociales de Sectur Guerrero, Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo y Taxco.