INFONAVIT y Concanaco lanzan “La Gran Remodelación” para comercios y derechohabientes

El INFONAVIT y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) invitan a comercios, ferreterías, tiendas de mejoras para el hogar y empresas del sector construcción a participar en la iniciativa “La Gran Remodelación”.

El programa busca que los derechohabientes del INFONAVIT accedan a promociones y descuentos al utilizar su crédito Mejoravit solo para ti para mejorar, renovar, ampliar o reparar su vivienda. Los comercios participantes podrán registrar sus promociones y formar parte de una campaña de difusión nacional, accediendo a millones de clientes potenciales.

“La Gran Remodelación potencia el uso del crédito Mejoravit solo para ti, ofreciendo beneficios para los acreditados y oportunidades de crecimiento para los comercios del sector habitacional”, destacó INFONAVIT.

Detalles del crédito Mejoravit solo para ti

  • Montos disponibles: de 10,318 a 163,030 pesos.
  • Recursos depositados directamente en la cuenta bancaria del beneficiario.
  • Libertad de utilizar el crédito en la tienda o comercio participante que elija el acreditado.

Requisitos principales para solicitar el crédito:

  • Ser derechohabiente con relación laboral vigente.
  • Estar registrado en una Afore.
  • Autorizar la consulta a buró de crédito.
  • La vivienda debe estar a nombre del derechohabiente o de un familiar directo.
  • La suma de la edad y el plazo del crédito no debe superar los 70 años en hombres o 75 años en mujeres.
  • No contar con un crédito vigente con el INFONAVIT.

Los comercios interesados pueden registrarse y consultar detalles de la iniciativa en: www.lagranremodelacion.com.mx.

