“Trazos por la paz” 2025 rompe récord con más de 1,000 obras

El Concurso de Dibujo y Pintura 2025 “Trazos por la paz” cerró su edición con resultados históricos, al registrar una participación récord de 1,016 obras realizadas por niñas, niños, adolescentes y jóvenes provenientes de 51 Centros de Atención Social de la red, ubicados en 17 estados de la República Mexicana.

Este logro reafirma el compromiso de impulsar espacios de expresión artística como una vía para promover la cultura de la paz, el diálogo y la creatividad entre la niñez y la juventud en México.

Ceremonia de premiación y exposición en el MUBO

El pasado 19 de noviembre, se llevó a cabo la ceremonia de premiación e inauguración de la exposición del concurso en el MUBO Museo de la Bolsa, evento que contó con la presencia de los nueve artistas ganadores y de más de 110 invitados, quienes celebraron el talento y la sensibilidad reflejados en cada una de las obras.

La exposición permitió compartir con el público el trabajo artístico de las y los participantes, consolidando al concurso como un espacio de reconocimiento y visibilidad para las nuevas generaciones.

Una alianza que fortalece el compromiso social

La organización agradeció de manera especial al Grupo Bolsa Mexicana de Valores, que por octavo año consecutivo abrió las puertas de su casa para albergar este evento y refrendar su compromiso con la niñez y juventud de México, fortaleciendo una alianza estratégica de alto valor social.

Reconocimiento al jurado

Como cada año, se reconoció la valiosa participación del jurado, integrado por destacadas personalidades del ámbito cultural y social:

Alisa Romano , presidenta de Fundación Quiera

, presidenta de Fundación Quiera Lillian Carbajal y Poma Robles , consejeras de Fundación Quiera

y , consejeras de Fundación Quiera Elena Horz y Paulina Vía , representantes del Grupo BMV

y , representantes del Grupo BMV Ma. del Refugio Cárdenas , curadora de la colección Banamex

, curadora de la colección Banamex José Ignacio Aldama , curador de Grupo Kaluz

, curador de Grupo Kaluz Friné Salguero, directora ejecutiva de Fundación Quiera

Su experiencia y sensibilidad artística fueron fundamentales para la evaluación y selección de las obras ganadoras.

Como parte de esta edición, se invita al público a revivir los momentos más destacados a través de la videomemoria del evento, que recoge la esencia, emoción y creatividad que dieron vida a “Trazos por la paz” 2025.