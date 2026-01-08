La cuesta de enero y las decisiones financieras que revela

Durante años, la llamada cuesta de enero se ha explicado como una consecuencia directa de los gastos realizados en diciembre. Sin embargo, desde la experiencia de Kueski, plataforma de servicios financieros digitales que analiza el comportamiento financiero de millones de personas en México, este fenómeno es más complejo. No se trata únicamente de cuánto se gasta, sino de cómo se administran periodos en los que los compromisos financieros se concentran y los ingresos no crecen al mismo ritmo.

A los gastos extraordinarios de fin de año se suman otros pagos que suelen coincidir en este periodo, como impuestos, derechos vehiculares, inscripciones y colegiaturas escolares, servicios acumulados y ajustes de precios derivados de la inflación. Todo ello ocurre en un contexto donde el costo de vida continúa al alza.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) 2023, elaborada por el INEGI y la CONDUSEF, el 68.3 % de las personas reduce sus gastos al inicio del año por presión financiera; 30.5 % no logra cubrir sus gastos básicos y alrededor del 40 % vive con preocupación constante por sus deudas.

La cuesta de enero y el uso del crédito

Desde Kueski, esta presión no solo se refleja en los indicadores macroeconómicos, sino también en las decisiones financieras individuales que se repiten cada inicio de año. La cuesta de enero es, de forma consistente, uno de los periodos en los que más personas recurren a préstamos personales. En la mayoría de los casos, no se trata de financiar consumo adicional, sino de reorganizar pagos, cubrir compromisos inmediatos y mantener estabilidad financiera en un entorno de alta exigencia.

A lo largo de su operación, Kueski ha otorgado más de 35 millones de préstamos, lo que ha permitido identificar patrones claros en el uso del crédito. Lejos de responder a impulsos, el crédito de corto plazo comienza a consolidarse como una herramienta de planeación financiera, utilizada para resolver desequilibrios temporales sin comprometer el resto del año.

Uno de los hallazgos más relevantes es que el 21 % de los usuarios utiliza estos productos para organizar sus finanzas personales, mientras que 36 % los emplea para construir historial crediticio. Además, el impacto va más allá del corto plazo: 71 % de los usuarios logra acceder posteriormente a otros productos financieros y 20 % abre una cuenta bancaria por primera vez para recibir su préstamo, dando así un primer paso hacia la inclusión financiera formal.

“Cuando analizamos el comportamiento de nuestros usuarios durante la cuesta de enero, observamos que la mayoría no busca extender sus deudas, sino ganar tiempo y claridad para cumplir con sus compromisos sin desordenar el resto del año”, explica Luis Rangel, Vicepresidente de Crédito en Kueski.

Decisiones que ayudan a cruzar la cuesta sin arrastrar el problema

A partir de esta experiencia, Kueski identifica algunas decisiones clave que marcan una diferencia cuando la presión financiera ya está presente:

Priorizar antes de pagar. No todos los compromisos tienen el mismo impacto. Identificar cuáles son críticos y cuáles pueden ajustarse ayuda a evitar decisiones impulsivas que encarecen el costo financiero.

No todos los compromisos tienen el mismo impacto. Identificar cuáles son críticos y cuáles pueden ajustarse ayuda a evitar decisiones impulsivas que encarecen el costo financiero. Proteger la liquidez. Resolver todo de inmediato puede dejar a las personas sin margen de maniobra. Mantener flujo permite enfrentar imprevistos sin recurrir a soluciones más costosas.

Resolver todo de inmediato puede dejar a las personas sin margen de maniobra. Mantener flujo permite enfrentar imprevistos sin recurrir a soluciones más costosas. Usar el crédito para ordenar tiempos, no para ampliar el gasto. Cuando el financiamiento tiene un propósito definido, plazos cortos y reglas claras, puede absorber desbalances temporales sin comprometer los meses siguientes.

Cuando el financiamiento tiene un propósito definido, plazos cortos y reglas claras, puede absorber desbalances temporales sin comprometer los meses siguientes. Elegir herramientas transparentes. Productos con costos claros desde el inicio y sin penalizaciones por pago anticipado facilitan decisiones responsables y reducen el estrés financiero.

“El crédito bien utilizado no elimina la cuesta de enero, pero sí puede evitar que se convierta en un problema que se arrastre durante todo el año. La clave está en la claridad, los plazos cortos y en tomar decisiones informadas”, añade Rangel.

Crédito responsable y salud financiera

En este contexto, plataformas como Kueski, que cuenta con una calificación de 10 y una valoración de 5 estrellas en la CONDUSEF, cumplen un papel específico dentro del ecosistema financiero: ofrecer opciones de corto plazo, sin avales ni penalizaciones por pago anticipado, que permitan a las personas enfrentar periodos de presión financiera sin comprometer su estabilidad futura.

La cuesta de enero no desaparece al ignorarla. Sin embargo, cuando se enfrenta con información, criterio financiero y herramientas alineadas con la realidad de las personas, puede convertirse en un punto de ajuste y aprendizaje, más que en un obstáculo permanente.