IMSS cierra 2025 con récord histórico de empleos afiliados

Al 31 de diciembre de 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 23 millones 895 mil 124 afiliaciones asociadas a un patrón, cifra que incluye a las personas beneficiarias de la reforma de plataformas digitales.

Si se consideran únicamente los puestos de trabajo, el registro asciende a 22 millones 517 mil 76, el nivel más alto para un mes de diciembre desde que se tiene registro. De este total, 86.9% corresponde a empleos permanentes y 13.1% a eventuales. En particular, los 19 millones 565 mil 620 puestos permanentes representan la mayor afiliación histórica para diciembre.

Comportamiento mensual y anual del empleo

Durante diciembre se observó una variación mensual negativa de 320 mil 692 puestos, equivalente a una tasa de -1.4%. Este ajuste estacional representa la segunda caída más baja de los últimos 10 años en términos absolutos y la más baja en términos relativos, excluyendo el periodo de la pandemia.

En contraste, en los últimos doce meses se registró un crecimiento anual de 278 mil 697 puestos de trabajo, lo que equivale a una tasa de 1.3%.

Por sector económico, los mayores avances anuales se observaron en transportes y comunicaciones, con un crecimiento de 13.7%, seguido de comercio con 3.1% y electricidad con 2.1%. A nivel estatal, destacaron Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, con incrementos superiores al 5% anual.

Salario promedio alcanza máximo histórico

Al cierre de diciembre de 2025, el salario base de cotización promedio de los puestos afiliados al IMSS se ubicó en $627.9 pesos diarios, el nivel más alto registrado para un mes de diciembre.

En comparación anual, el salario presentó un incremento nominal de $40.5 pesos, equivalente a una variación de 6.9%, lo que representa el cuarto mayor aumento registrado para diciembre.

Más de un millón de patrones afiliados al IMSS

Al 31 de diciembre de 2025, se encontraban inscritos ante el IMSS 1 millón 29 mil 280 registros patronales. Durante el mes se registró una disminución de 6 mil 839 registros, equivalente a una tasa mensual de -0.7%, atribuida principalmente a la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas.

Seguridad social en otras modalidades de ocupación

Además de los puestos de trabajo formales, el IMSS proporciona seguridad social a 8.8 millones de personas a través de otras modalidades de aseguramiento:

8 millones 394 mil 595 personas afiliadas al Seguro Facultativo , con acceso a servicios médicos.

afiliadas al , con acceso a servicios médicos. 144 mil 248 afiliados al Seguro de Salud para la Familia , que brinda atención médica a quienes se incorporan de manera voluntaria.

al , que brinda atención médica a quienes se incorporan de manera voluntaria. 272 mil 919 asegurados en el esquema de Continuación Voluntaria del Régimen Obligatorio.

Avances en la prueba piloto de plataformas digitales

Al sexto mes de la prueba piloto obligatoria de plataformas digitales (julio–diciembre de 2025), se registraron 1 millón 267 mil 590 personas beneficiadas de esta reforma. De ellas, 206 mil 521 superaron el umbral de ingreso neto mensual, por lo que fueron reconocidas como puestos de trabajo, con acceso a la totalidad de los seguros del IMSS.

Las personas que no superaron dicho umbral, pero fueron dadas de alta, cuentan con cobertura del Seguro de Riesgos de Trabajo, que garantiza atención médica integral y el pago del 100% del salario registrado durante el periodo de incapacidad. El salario promedio diario asociado a este esquema es de $392.4 pesos.

Personas Trabajadoras del Hogar

Durante diciembre se registraron 57 mil 851 puestos afiliados correspondientes a Personas Trabajadoras del Hogar, lo que representa 94 mil 818 beneficiarios potenciales. El salario promedio diario fue de $493.13 pesos.

Este sector cuenta con la cobertura de los cinco seguros del IMSS tanto para las personas trabajadoras como para sus beneficiarios legales.

Personas Trabajadoras Independientes

En el esquema de Aseguramiento Voluntario, se registraron 387 mil 194 puestos afiliados como Personas Trabajadoras Independientes, con 634 mil 611 beneficiarios potenciales. El salario promedio diario asociado fue de $336.51 pesos.

Al igual que otros esquemas, las Personas Trabajadoras Independientes cuentan con la cobertura completa de los cinco seguros del IMSS.