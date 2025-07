La intervención de dos bancos se da por precaución

El 25 de junio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) expidió una orden en la cual señaló a dos bancos mexicanos, CIBanco e Intercam, como objeto de una investigación de lavado de dinero, tras estos señalamientos las autoridades mexicanas tomaron medidas en un carácter de una intervención gerencial precautoria, que por primera vez no se debe a un tema de solvencia ni un tema de liquidez de ambos bancos, es un tema de precaución para que estos bancos sigan operando de manera ordenada, señaló Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

“La autoridad americana y mexicana en reuniones que hemos tenido con ellos nos mencionaron que derivado de esta investigación en concreto se trata exclusivamente de estos dos bancos y de esta casa de bolsa. Entonces, no hay en esta investigación más bancos o casas de bolsa por mencionar”, señaló el dirigente banquero.

En su primera conferencia de prensa como presidente de la ABM, Romano precisó que nuestro país cuenta con un sistema bancario muy robusto, con una regulación muy sólida, alineada con los más altos estándares a nivel mundial, además de que hace una semana el Congreso de la Unión aprobó una nueva reforma a la ley para prevenir el lavado de dinero, adoptando medidas adicionales para llegar a un nivel de excelencia en el tema regulatorio.

Agregó que la medida tomada por el FinCEN aplica exclusivamente a bancos estadounidenses, a operadores de dinero, casas de cambio o empresas de servicios con dinero y pagos, que operan fuertemente con Estados Unidos.

Comentó que en México, la medida implica que dejarán de operar los dos bancos y la casa de bolsa señalados, con los bancos y las empresas de cambios o de pagos estadounidenses, a partir del 21 de julio, misma que fue extendida al 04 de septiembre del 2025.

También precisó que como medida de prevención y para administrar los riesgos inherentes a la operación bancaria, se tienen equipos completos que se dedican a conocer al cliente, a analizar las transacciones, a reportar transacciones sospechosas y la obligación de comunicarlos a las autoridades, cuando hay una transacción que representa alguna inusualidad o representa algún patrón de inusualidad

De esta forma todos los bancos, incluyendo estos los dos bancos intervenidos, continúan adoptando estas estrategias de máximo cumplimiento y para poder estar siempre a la vanguardia y vigilando que cualquier patrón que no sea un patrón en la banca.

Por ello lo que se busca es continuar con nuestros principales socios comerciales y también con México, a poder intercambiar esta información de manera ágil, para continuar teniendo esta información de manera oportuna de cualquier cuestión que exista dentro del sistema financiero que pueda representar una operación que sea observable, para poderla compartir con las autoridades de la manera más ágil posible.

“Con esto consideramos que vamos a continuar siendo una banca muy resiliente, una banca muy preparada para evitar que sea utilizada para hacer actividades ilícitas y de la mano de las autoridades poder prevenir cualquier incidente que nos ponga en una situación de poder tener una situación de no estar completamente blindados dentro de este marco de protección continua a actividades ilícitas”.

“Aquí no hay reglas; las reglas no son blanco-negro, son reglas de estar constantemente monitoreando estas transacciones para encontrar patrones, encontrar criterios o encontrar operaciones que se alejen, por ejemplo, del objetivo o del ámbito de acción o de operación de cada empresa que es cliente nuestra para poderlo reportar de manera oportuna”, dijo Emilio Romano.

