Pocas afectaciones por las intervenciones gerenciales a dos bancos

La banca en México ha tenido muy pocas afectaciones, por la intervención gerencial de CIBanco e Intercam, derivadas de la investigación de lavado de dinero a estas por parte de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).

“Yo creo que nadie de ustedes haya tenido una afectación real, yo creo que esa es una muestra de cómo el sistema bancario mexicano ha sido muy resiliente con esto y la autoridad americana al dar la prórroga para que entre en vigor las medidas anunciadas, creo que está pensando en los fideicomisos, a fin de dar oportunidad para que no haya una disrupción mayor en el sistema bancario mexicano, y demuestra la buena voluntad que existe de la autoridad americana”, expresó Emilio Romano.

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), también expresó en relación a la posibilidad de una corrida bancaria, que no hay tal, además de que no ha habido ninguna disrupción importante en el sistema bancario mexicano, pero sí un reacomodo razonable y esperado. no esperándose un cambio en ese sentido

En su primera conferencia de prensa, como representante bancario, detalló que los bancos intervenidos representan menos del 2 por ciento del sistema bancario mexicano, el cual es un sistema muy sólido.

Adicionalmente comentó que la situación que se presentó por las medidas del FinCEN, lo único que hace es redoblar y reforzar la intención que tiene la banca mexicana de cumplir en todo contexto y en todo momento con los mejores estándares de resiliencia y de cumplimiento en materia de específicamente lavado de dinero.

A los ahorradores de CIBanco e Intercam, Romano señaló que su dinero está perfectamente protegido, porque no tienen un problema de solvencia y no tienen un problema de liquidez, fueron intervenidos como una medida precautoria para garantizar la administración normal del sistema bancario; además de que el IPAB garantiza hasta 400 mil UDIS a los ahorradores.

De esta forma los ahorradores en ambos bancos están perfectamente protegidos y no tienen ningún riesgo en mantener sus ahorros y se espera que puedan continuar con sus operaciones bajo los retos que le presenta esta orden de la autoridad americana.

“Sí tenemos una banca, créanme que tenemos una banca que debe de ser el orgullo de México el que tengamos una banca con estos niveles de probidad, estos niveles de cumplimiento; y les digo, siempre va haber un caso, pero estos casos los veremos y esperemos como este caso que sean casos aislados de bancos que en este caso son bancos pequeños que representan una parte muy pequeña del sistema bancario mexicano”.

“Y yo les diría, esto nos hace más fuertes, en realidad esta llamada nos hace redoblar todos los días el trabajo que hacíamos, yo les decía usar una palabra de intensidad, la voy a cambiar porque ya me dijeron que la que uso suena muy agresiva, porque es el que no podamos dormir tranquilos, eso es bueno. La banca no dormimos tranquilos. ¿Por qué? Porque constantemente estamos teniendo que estar a la vanguardia en temas de riesgos, riesgos de ataques cibernéticos, riesgos de fraudes, y este es otro riesgo”, declaró el presidente de la ABM.

