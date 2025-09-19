Mercado inmobiliario en la CDMX y Edomex: ventas de vivienda crecen 3.9% anual

El mercado de vivienda nueva en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) reportó una variación anual del 9.6% en el precio unitario durante el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con el Informe de Coyuntura Inmobiliaria de Tinsa México by Accumin.

En este periodo se vendieron 7,566 unidades, lo que representa un incremento de 3.9% anual y 11.6% trimestral. El crecimiento estuvo marcado principalmente por el segmento Medio, mientras que el segmento Tradicional mostró señales de recuperación.

Distribución geográfica y dinámica por zonas

El 41% de las ventas se concentró en la Ciudad de México, el 45% en municipios del Estado de México y el 15% en el estado de Hidalgo, este último con un incremento notable al pasar de 844 a 1,106 unidades en un año.

Por zonas, la Norte lideró con 3,507 unidades (46.4% de participación y un crecimiento anual del 11%), seguida de la Centro, con 1,674 unidades (22% de participación y un alza del 12%).

A nivel municipal, Zumpango encabezó las ventas con 1,034 unidades (+5.1% anual), seguido de la alcaldía Cuauhtémoc con 938 unidades, aunque con una contracción del 4%. Municipios como Tizayuca (Hidalgo) y Tecámac (Estado de México) destacaron con aumentos del 30%, mientras que Benito Juárez (CDMX) presentó una caída del 15%.

Evolución del precio de la vivienda

El precio unitario de la vivienda nueva en la ZMVM mostró un incremento anual de 9.6%, con la zona Centro y Norte registrando las mayores alzas (11% y 12%, respectivamente).

En el mercado secundario, la vivienda usada reportó un crecimiento del 5% anual, con un precio unitario promedio de $41,972 por m² y una edad promedio de 17 años, consolidándose como una alternativa atractiva para la colocación de créditos hipotecarios.

Panorama y perspectivas

De acuerdo con Justino Moreno, director de Consultoría Inmobiliaria de Tinsa México by Accumin, el mercado se caracteriza por sus contrastes:

“Corredores importantes han mostrado una reducción en ventas y en el inicio de proyectos nuevos; en contraste, la zona Norte, donde predomina el segmento Medio, registra crecimientos relevantes en unidades vendidas”.