Departamentos pequeños ganan terreno en las principales metrópolis de México

Publicado

Hace 5 horas

en

En los últimos cinco años, los departamentos pequeños se han convertido en los grandes protagonistas del mercado inmobiliario digital en México. De acuerdo con un análisis de Propiedades.com, el portal inmobiliario más grande del país con más de 1.4 millones de propiedades activas, los espacios de 30 a 60 m² han ganado terreno en las principales zonas metropolitanas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El estudio muestra que mientras las viviendas medianas (60 a 100 m²) reducen su participación en la oferta, los departamentos compactos crecen de manera sostenida, impulsados por la demanda de jóvenes, parejas y compradores que priorizan ubicación y precio sobre el tamaño.

En la Ciudad de México, los departamentos de 30 a 60 m² pasaron de 11% de la oferta en 2020 a más de 14% en 2025, mientras que las viviendas medianas perdieron cuatro puntos en el mismo periodo.

En Guadalajara, el cambio ha sido más drástico: la participación de los departamentos de 30 a 60 m² se duplicó, al crecer de 6.6% en 2020 a 15% en 2025, mientras que las viviendas grandes (+100 m²) bajaron de 68% a 54%.

En la Zona Metropolitana de Monterrey, aunque las casas grandes (+100 m²) siguen dominando con 68% de la oferta en 2025, su peso disminuye año con año. En contraste, las propiedades de menos de 80 m² crecieron de 12% en 2020 a casi 20% en 2025.

“Hoy vemos que los departamentos pequeños se colocan en el mercado con mayor rapidez. Mientras que una vivienda de 60 m² o más puede tardar en promedio 180 días en venderse, los espacios más compactos suelen hacerlo en apenas 90 días”, explicó Juan David Vargas, general manager de Propiedades.com.

El análisis concluye que el mercado se encuentra en una etapa de polarización: las viviendas muy pequeñas continúan en ascenso, las muy grandes resisten y las medianas pierden relevancia en las principales metrópolis del país.

