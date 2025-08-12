APCI y MULIV firman convenio para impulsar liderazgos femeninos

Conéctate con nosotros

La Asociación de Profesionales de Comercialización Inmobiliaria (APCI) y Mujeres Lideres por la Vivienda (Muliv) firmaron un convenio de colaboración para impulsar una gran red de colaboración de mujeres en el sector vivienda.
Eduardo Cuén, presidente de APCI y la vicepresidenta Sonia Rivas, recibieron en su nueva sede a Marisol Becerra, directora de Muliv y la fundadora y directora de En Concreto, la periodista Mariel Zúñiga, y a la vicepresidenta Laura Zazueta quienes coincidieron en que el sector inmobiliario es baluarte en la economía mexicana.
Nos parece importante reconocer la participación de la mujer en el mercado inmobiliario y nos interesa tener esta relación, apuntó Eduardo Cuén, presidente de APCI
En tanto Marisol Becerra, presidenta de Muliv destacó que este tipo de alianzas sirven “para que el sector siga creciendo, sabemos que es un pilar en la economía y hoy hay grandes retos, pero sumando, y trabajando en equipo podemos darle la vuelta y tener mejores oportunidades para todas”.
Marisol Becerra aprovechó para desear buenas vibras a la nueva sede de APCI, “que haya muchos contratos y se cierren muchos negocios en estas nuevas oficinas”, comentó.
Para Laura Zazueta, vicepresidenta de Muliv expuso que este tipo de convenios ayuda al sector para estar mejor capacitados y mas en épocas como las que se viven actualmente comentó.

