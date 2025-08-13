Vinte apuesta por vivienda sustentable, coloca 2,500 mdp en bonos verdes

La inmobiliaria Viviendas Integrales (Vinte) con más de 22 años de experiencia en el desarrollo de vivienda sustentable y comunidades integrales, celebró el Grito BIVA por la exitosa colocación de dos bonos verdes en junio 2025 por un total de 2 mil 500 millones de pesos, cifra que duplicó su objetivo inicial de mil 250 millones. Esta emisión refleja el compromiso de Vinte con la sustentabilidad y el desarrollo responsable.

Será exclusivo para viviendas verdes con certificación Edge que es la que revisa el Banco Mundial, con reducción de al menos 20% en CO2, y en el consumo de energía, además de un ahorro importante en agua señaló Domingo Valdes CFO de Grupo Vinte.

Somos la inmobiliaria que construye mas de 15 mil viviendas de interés social media y alta construidas al año y estamos en el top 5 de América Latina y por ese camino vamos a seguir señaló Rene Martínez CEO de Javer, además destacó que con seis meses de haber hecho sinergia con Vinte han hecho equipo con objetivos alineados que permitieron colocar el bono y hasta el momento tiene certificadas 23 mil viviendas Edge

Los recursos serán destinados a financiar proyectos para el desarrollo de comunidades verdes en México, conforme al Marco de Referencia de Bonos Verdes de Vinte, desarrollado con asesoría de BBVA y LAGreen, y alineado con los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA). Este marco de referencia de Vinte obtuvo la Opinión Favorable de Sustainalytics US Inc., clasificando su sostenibilidad en el nivel más alto de la escala.

“En BIVA nos entusiasma que importantes empresas mexicanas como Vinte tengan un alto compromiso con la sostenibilidad y lo impulsen a través de emisiones verdes relevantes en favor del país y de sus comunidades, afirmó María Ariza, directora general de BIVA.

Ariza agradeció a Vinte la confianza en BIVA, l”o que nos consolida como la plataforma donde los inversionistas financian proyectos con un impacto ambiental y social positivo. Este Grito BIVA es muy especial, pues refleja nuestra visión de hacer de México un mercado bursátil más sostenible, inclusivo y competitivo, apuntó.

Entre los principales inversionistas, participaron fondos nacionales e internacionales como DEG (Alemania), el fondo LAGreen gestionado por Finance in Motion —un fondo de pensiones global alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU—, así como fondos de pensiones ASG, bancos de desarrollo locales y otros inversionistas institucionales.