Santander y Grupo Lomas impulsan turismo sostenible con histórico crédito verde

Banco Santander México y Grupo Lomas formalizaron el mayor crédito bilateral verde destinado al fortalecimiento y desarrollo del hotel El Dorado Royale, ubicado en la Riviera Maya. El complejo cuenta con certificación EarthCheck Oro, reconocimiento internacional que avala prácticas responsables con el entorno, como la protección de la selva tropical y los recursos naturales del Caribe Mexicano.

El financiamiento está etiquetado como verde bajo los Principios de Créditos Verdes y marca un precedente en el portafolio de Santander, al ser el primero destinado a un hotel con esta certificación globalmente reconocida por su exigencia en la evaluación de operaciones turísticas sostenibles. La operación consolida una alianza estratégica para impulsar el turismo sostenible.

Javier Perochena, Head de Finanzas Sostenibles en Banco Santander México, destacó que la sostenibilidad es una estrategia financiera sólida y subrayó el compromiso de la institución con proyectos socioambientales de impacto positivo a largo plazo.

Por su parte, María Dolores López Lira e Hinojo, presidenta del Consejo de Grupo Lomas, afirmó que este crédito fortalece su programa “Evolución Responsable” y refuerza su responsabilidad social, orientada a la protección del planeta, el bienestar de las personas y el desarrollo de las comunidades.