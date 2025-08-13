La Bolsa Mexicana de Valores registra su mejor mes en financiamiento en 2025

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó en julio su mejor desempeño del año en materia de financiamiento, con un incremento relevante en las colocaciones tanto de deuda como de capitales.

En el segmento de deuda de corto plazo, se llevaron a cabo 140 emisiones por un monto total de $40,175 millones de pesos, lo que llevó el acumulado de 2025 a 805 emisiones por $215,439 millones de pesos.

Por su parte, el mercado de deuda de largo plazo registró 14 emisiones en julio, con un valor de $36,474 millones de pesos, alcanzando un acumulado anual de 52 colocaciones por $143,349 millones de pesos. Estos resultados reflejan un interés sostenido de inversionistas y emisores en el mercado mexicano.

En el mercado de capitales, destacó la oferta primaria global de FIBRA NEXT por $8,000 millones de pesos, operación que refuerza la profundidad y atractivo del mercado bursátil nacional.

Con este desempeño, la BMV continúa fortaleciendo la liquidez, diversificación y competitividad del sistema bursátil, reafirmando su papel como impulsor del desarrollo económico del país.