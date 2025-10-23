Grupo Modelo cumple 100 años: innovación, orgullo y legado hecho en México

La compañía lanza la campaña “100 años Grupo Modelo, gracias por dejarnos ser parte”, en reconocimiento a agricultores, tenderos, colaboradores y consumidores que han construido este legado.

A un siglo de su fundación, Grupo Modelo conmemora 100 años de historia, innovación y compromiso con México. Desde aquel 25 de octubre de 1925, cuando un grupo de panaderos decidió emprender en el mundo cervecero, la compañía ha evolucionado hasta convertirse en un referente nacional e internacional de calidad, generando hoy el 1.6% del PIB del país.

“Cumplir 100 años es un honor y una responsabilidad. Este legado lo construimos junto con millones de mexicanos —los agricultores que siembran la cebada, los tenderos que ofertan nuestra cerveza, los colaboradores y los consumidores— que han hecho de Grupo Modelo una historia de orgullo e innovación”, señaló Daniel Cocenzo, presidente de Grupo Modelo.

A lo largo de su historia, la empresa ha marcado hitos en la industria: desde la creación de Corona, reconocida por Kantar 2025 como la marca de cerveza más valiosa del mundo, hasta la consolidación de Modelo Especial y Victoria, tres de las cuatro cervezas más valiosas de México.

Innovación que transforma

Desde la primera botella transparente de Corona en 1940 hasta la introducción de la cerveza en lata con Modelo Especial en 1966, Grupo Modelo ha impulsado la innovación en todos los frentes. En 2016 lanzó Corona Cero, y este año presentó Modelo 0%, consolidando su liderazgo en la categoría sin alcohol, de acuerdo con Nielsen.

La digitalización también ha sido parte esencial del crecimiento. A través de su plataforma BEES, la compañía ha digitalizado más del 90% de sus ventas, fortaleciendo el canal tradicional y ofreciendo capacitación a miles de tenderos en todo el país.

Celebración con los mexicanos

En su centenario, Grupo Modelo amplía su presencia en espacios que celebran la pasión y el orgullo nacional, como los Juegos Olímpicos, el Mundial FIFA 2026, los festivales Corona Capital y las nuevas Corona Capital Sessions, que este año se realizan en Yucatán, Jalisco y Nuevo León.

Con la campaña “100 años Grupo Modelo, gracias por dejarnos ser parte”, la empresa rinde homenaje a todos quienes han sido parte de su historia: “los mexicanos que nos han dejado acompañar sus momentos de alegría, celebración y unión durante un siglo”.