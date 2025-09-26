Ruta cervecera en Guadalajara: los mejores bares y gastropubs para amantes de la cerveza

Guadalajara, septiembre de 2025.– La Perla Tapatía no solo destaca por su calidez y gastronomía, sino también por su creciente cultura cervecera. Para quienes buscan combinar buena bebida, ambiente y comida, recorrer la ruta de la cerveza en Guadalajara es una experiencia imperdible.

Loba Gastropub

Ubicado en la Colonia Villaseñor, este restaurante-bar de la marca Cerveza Loba ofrece cervezas artesanales locales y un menú contemporáneo que acompaña cada estilo: desde Lobita (Lager ligera) hasta Loba 8 (Hazy Pale Ale). Una experiencia perfecta para degustar cerveza y gastronomía de calidad.

Almacén de Botellas

En la Colonia Americana, este espacio combina un ambiente moderno y acogedor con una terraza amplia y una carta de más de 44 cervezas artesanales, nacionales e internacionales, ideales para compartir platillos al centro con amigos.

Patan Ale House

Con terraza y mesas al aire libre, este bar especializado ofrece 24 líneas de cerveza de barril, junto con cervezas locales y de todo México. Su diseño rústico-modernista crea un ambiente único para los amantes de la cerveza artesanal.

Santa Sabina Americana

Pet-friendly y con música en vivo, Santa Sabina Americana destaca por sus etiquetas propias como “Rosalía” (cerveza de frambuesa) y “Hop hop hurra” (cítricos y pino). Su menú incluye opciones innovadoras como burritos, tacos y botanas gourmet.

Casa Trapiche

En una tradicional casa mexicana de los años 40, Casa Trapiche combina cocina local con cervezas artesanales, vinos y destilados. La experiencia une tradición, comunidad y buen gusto en un ambiente de jardín encantador.

Bunker Brew Bar

Ubicado en un búnker subterráneo de 1945 en la Colonia Americana, este bar industrial ofrece cervezas lupuladas, artesanales y de temporada, acompañadas de pizzas en cono y opciones veganas, ideales para quienes buscan sabores audaces y originales.

Guadalajara ofrece una amplia variedad de bares y gastropubs que reflejan su cultura, tradición culinaria y pasión por la cerveza artesanal. Organiza tu ruta, disfruta de los sabores locales y vive la ciudad de una manera diferente.